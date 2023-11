New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Quando nevica” di Elisa e “Lose Control" di Teddy Swims

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ELISA: SU RTL 102.5 “QUANDO NEVICA”, L’INEDITO FIRMATO INSIEME A CALCUTTA E DARDUST

Da questa settimana in onda su RTL 102.5 “Quando nevica”, il nuovo singolo di Elisa insieme a Calcutta (che ritrova così l'eccezionale collaborazione con l'artista dopo “Se piovesse il tuo nome”, da poco certificato terzo Platino) e Dardust. Un brano delicato, una ballata diretta in cui la voce di Elisa si adagia sul tappeto musicale degli archi e del pianoforte che la accompagnano, esaltandola. Il singolo è parte di “Intimate – Recordings at Abbey Road Studios”, l’album nato dal progetto live di “An Intimate Night”

TEDDY SWIMS IN ROTAZIONE RADIOFONICA CON “LOSE CONTROL”

Fra le New Hit in onda sulla prima radiovisione d’Italia arriva “Lose Control”, brano del cantautore americano Teddy Swims. Pubblicato nel giugno 2023 come secondo singolo dal suo album di debutto in studio “I've Tried Everything but Therapy (Part 1)”, il brano è stato prodotto da Julian Bunetta ed è la prima canzone di Swims a raggiungere la Billboard Hot 100.