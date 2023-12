New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Solite Chiacchiere” di Francesca Michielin, "Lil Boo Thang" di Paul Russell, “Petit Fou Fou” di Rhove e Anna, “Mwaki” di Zerb con Sofiya Nza

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

FRANCESCA MICHIELIN IN RADIO CON IL NUOVO SINGOLO “SOLITE CHIACCHIERE”

In rotazione radiofonica su RTL 102.5 torna Francesca Michielin con il nuovo singolo “Solite chiacchiere”, un ritorno alle origini indie-pop di Francesca, da sempre il suo marchio di fabbrica. La produzione di “Solite chiacchiere” è stata affidata a Esseho e Marta Venturini, producer di spicco nel panorama pop e indipendente italiano, che hanno donato al brano un tocco allo stesso tempo potente e essenziale.

PAUL RUSSELL IN ROTAZIONE RADIOFONICA CON "LIL BOO THANG"

Paul Russell in rotazione sulla prima radiovisione d’Italia con la sua ultima hit, "Lil Boo Thang". Originario di Dallas, Paul Russell ha rapidamente guadagnato notorietà grazie al suo talento unico e alla sua capacità di creare musica che si distingue per originalità e autenticità. "Lil Boo Thang", che incarna il suo stile distintivo, rappresenta un'ulteriore conferma del talento di Paul Russell nel plasmare il suono in qualcosa di unico e universale. La sua abilità nel fondere influenze musicali diverse si traduce in un'esperienza sonora che affascina e intrattiene gli ascoltatori di tutto il mondo.

RHOVE E ANNA SU RTL 102.5 CON “PETIT FOU FOU”

Su RTL 102.5, “Petit Fou Fou”, il nuovo singolo di Rhove e Anna, due degli artisti più forti nella scena musicale italiana. “Petit Fou Fou” è un brano super uptempo con cassa dritta e a cui è impossibile resistere, scritto da Rhove, Anna e Madfingerz e prodotta da Madfingerz. “Questo era il pezzo giusto, arrivato al momento giusto. Spero che tutta l’energia che ci abbiamo messo arrivi alle persone. Petit Fou Fou è il preludio di tanta nuova musica che ho in programma di pubblicare il prossimo anno”, ha dichiarato Rhove.

ZERB E SOFIYA NZAU SU RTL 102.5 CON “MWAKI”

Arriva in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Mwaki”, brano di Zerb in collaborazione con Sofiya Nzau. Zerb è ben noto per aver sempre spinto i limiti della musica elettronica. Con una precoce introduzione alla musica e abilità di produzione autodidatte, Zerb ha entusiasmato il pubblico di migliaia di persone sui palchi del Lollapalooza e del Rock in Rio. Lo stile distintivo di Zerb, radicato nell'autenticità e in un’espressione musicale unica, lo distingue come un faro tra i produttori brasiliani.