New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Stupidi Ragazzi” di Achille Lauro, “Supereroi” di Alex Britti, “Sesso e architettura” di Colapesce Dimartino, “ami/odi” dei Follya e “Cocktail d’amore” di Mahmood

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ACHILLE LAURO TORNA IN RADIO CON IL NUOVO SINGOLO "STUPIDI RAGAZZI"

Achille Lauro torna in radio con il suo nuovo singolo "Stupidi Ragazzi". A pochi mesi dalla release di "Fragole", il brano insieme a Rose Villain coronato successo dell'estate e già doppio disco di Platino, Achille Lauro torna con "Stupidi Ragazzi", il nuovo singolo dal sound avanguardista. Il sound di "Stupidi Ragazzi" proviene dal mondo UK garage degli anni '90 e collega, grazie alla musica elettronica, un brano pop alle basi urban. Il brano è stato scritto da Achille Lauro con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Zef e Simon Pietro Manzari, e prodotto da Davide Simonetta e Zef. Questo nuovo capitolo dell'inconfondibile e poliedrico artista, capace di smantellare ogni stereotipo, racchiude la storia di ragazzi vittime dei loro amori e del loro destino.

ALEX BRITTI TORNA IN RADIO CON “SUPEREROI”, IL NUOVO BRANO BLUES E RAP

Tra le New Hit di questa settimana arriva “Supereroi”, il nuovo singolo di Alex Britti dal sound blues, pop, rap e con contaminazioni urban. “Supereroi”, scritto e prodotto da Alex Britti, rappresenta un'evoluzione dello stile unico di Alex, che continua a sperimentare suoni del tutto distintivi, mescolando più generi musicali. Con la sua voce coinvolgente e accompagnato dalla sua fedele chitarra, Alex trasmette emozioni profonde che arrivano direttamente agli ascoltatori. “Supereroi” parla di sacrificio e tenacia ed è un brano dedicato a tutte le persone che cercano di sopravvivere quotidianamente con un lavoro precario e sotto retribuito. In questa canzone, Alex si rivolge alle mamme e ai papà single alle prese con gli incastri delle proprie infinite giornate, ai sognatori che sperano sempre in un futuro migliore e a tutte le persone comuni che sono i veri supereroi della società.

COLAPESCE DIMARTINO: IN RADIO IL NUOVO SINGOLO “SESSO E ARCHITETTURA”

Da questa settimana è in onda su RTL 102.5 il nuovo singolo di Colapesce Dimartino, intitolato “Sesso e architettura”. Il brano è caratterizzato da un groove esotico e dalla presenza di tanta sicilianità, esibita in un pezzo irresistibile che fa venire voglia di ballare. Nel testo, si cercano nuove prospettive per raccontare le difficoltà nelle relazioni di coppia. La canzone si focalizza su un amore carnale, finché dura. Il singolo è estratto da “Lux Eterna Beach”, il nuovo album di Colapesce Dimartino.

FOLLYA: IN RADIO CON IL SINGOLO "ami/odi" ESTRATTO DA "FOLLYA", IL PRIMO ALBUM DELLA BAND

In rotazione su RTL 102.5, "ami/odi" è il nuovo singolo dei Follya, estratto dall'omonimo album. In "FOLLYA" si condensa tutta la caleidoscopica identità della band, la quale non si pone limiti di linguaggio o di sound, come hanno dimostrato i singoli pubblicati finora, e come lascia intendere il frontman dei FOLLYA, Alessio Bernabei: "È un disco pop? Può darsi. Ci piace l'idea che le persone possano vederci senza etichette in particolare, ma come Follya" togliendo così ogni dubbio sul perché l'album porti lo stesso nome della band.