New hit di RTL 102.5: in onda "Pazza musica" di Marco mengoni ed Elodie, "Bellu guaglione" di Rosa Chemical e "Disco paradise" di Fedez, Annalisa e gli Articolo 31

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





"PAZZA MUSICA", UNA COLLABORAZIONE TRA MARCO MENGONI ED ELODIE TRA I NEW HIT DI RTL 102.5

Una collaborazione inedita tra due dei cantanti italiani più apprezzati del momento, Marco Mengoni ed Elodie, in rotazione radiofonica su RTL 102.5 con “Pazza musica”, canzone del nuovo album “Prisma”, ultimo della trilogia “Materia” di Marco Mengoni. “Pazza musica” è un inno alla libertà che ci accompagnerà per tutta la prossima estate, un invito ad assaporare il piacere di lasciarsi andare, abbandonando le preoccupazioni quotidiane. “Corriamo forte sopra le paure e il panico, per mandare tutto al diavolo senza nessun perché”. Il nuovo album, “Prisma”, uscirà in contemporanea con il singolo.

Marco Mengoni ha dato appuntamento al suo pubblico questa estate nei più importanti stadi italiani, per poi partire con un tour europeo ad agosto. Elodie, reduce da un live show al Forum di Assago completamente sold out e la vittoria del suo primo David di Donatello, ha annunciato il suo primo tour nei palazzetti “Elodie Show 2023”.





“BELLU GUAGLIONE”, IL NUOVO SINGOLO DI ROSA CHEMICAL

“BELLU GUAGLIONE” è il nuovo singolo di Rosa Chemical, scritto da Rosa Chemical e Alessandro La Cava e prodotto da Bdope e Greg Willen, collaboratori storici dell’artista con i quali ha già pubblicato numerosi successi tra cui l’iconica saga Polka.

Libero dal pregiudizio e simbolo dell’amore senza norme prestabilite, in questo nuovo brano Rosa Chemical rovescia il modello del “BELLU GUAGLIONE” che “tutt''e ffemmene fa 'nnammurà”, proponendo il racconto di un ragazzo che indossa i tacchi per uscire, ama senza distinzione e non vuole essere giudicato per questo. Ancora una volta, l’artista invita a essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme imposte della società. Dopo il successo di “Made in Italy” al Festival di Sanremo e un tour di successo appena terminato, torna con una nuova hit.





“DISCO PARADISE”, IL NUOVO SINGOLO DI FEDEZ, ANNALISA E GLI ARTICOLO 31

Per la prima volta insieme in un pezzo che si candida a diventare uno dei tormentoni estivi del 2023. “Disco Paradise” è in rotazione su RTL 102.5 e vede la partecipazione di Fedez, gli iconici Articolo 31 e Annalisa, fresca delle hit “Mon Amour” e “Bellissima” in cima a tutte le classifiche.

Il brano consolida il sodalizio artistico di Fedez con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, musicisti, compositori, arrangiatori e produttori tra i più importanti della scena italiana e collaboratori anche di Annalisa.





"RUNAWAY”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI ONEREPUBLIC

A un anno di distanza dall’uscita di AIN'T WORRIED, brano da oltre tre miliardi di stream totali, ancora oggi in TOP 50 GLOBAL e TOP 100 su EARONE, gli ONEREPUBLIC sono pronti a raccogliere un’altra serie di successi con RUNAWAY, in rotazione su RTL 102.5. Con 22 certificazioni di Platino e 7 d’Oro (tra singoli e album) solo in Italia, gli ONEREPUBLIC tornano nel nostro Paese dopo il tutto esaurito al Forum di Assago lo scorso 31 ottobre.





ERNIA CON BRESH & FABRI FIBRA, IL NUOVO SINGOLO INEDITO “PARAFULMINI”

Arriva in rotazione su RTL 102.5 "Parafulmini", il nuovo singolo di Ernia, in collaborazione con l’immortale Fabri Fibra e il suo grande amico Bresh, forte del successo di “Un Guasto d’Amore”. Il brano racconta con tagliente ironia la finta e ingannevole perfezione dei social. Alla produzione l’astro nascente Zef, uno dei nomi più richiesti del momento.





“DANCE THE NIGHT”, IL NUOVO SINGOLO DI DUA LIPA

La star internazionale del pop torna con l’attesissimo singolo “Dance the Night” in rotazione su RTL 102.5. "Dance The Night" è prodotto da Mark Ronson, Andrew Wyatt e i Picard Brothers e sarà la colonna sonora del nuovo film “Barbie”, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.