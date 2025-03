New Jersey, tre morti e 100 feriti in un incidente ferroviario

Il convoglio viaggiava ad alta velocità l'incidente sarebbe stato causato da un errore umano

E' di tre morti e 100 feriti il bilancio delle vittime del grave incidente ferroviario che si è verificato stamattina nella stazione di Hoboken, nel New Jersey. Le autorità stanno cercando di stabilire le cause dell'incidente. Un treno di pendolari si è schiantato contro una pensilina del terminal ferroviario, travolgendo anche una delle aree di attesa per i passeggeri. Esclusa l’ipotesi del terrorismo. Il convoglio viaggiava ad alta velocità l'incidente sarebbe stato causato da un errore umano.





