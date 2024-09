New York: sindaco Adams incriminato per corruzione Photo Credit: agenziafotogramma.it

" Sono innocente e combatterò con tutta la mia forza e il mio spirito ", ha detto Adams dopo aver appreso la notizia della sua incriminazione. Quando l'accusa sarà resa pubblica, diventerà il primo sindaco in carica di New York a essere accusato di un crimine federale.

Il sindaco Adams, ex funzionario della polizia di New York, membro del Partito Democratico americano, è alla guida della città dal 1º gennaio 2022 . Dopo David Dinkins è il secondo sindaco di origini afroamericane nella storia della Grande Mela. Attualmente quattro inchieste stanno coinvolgendo la sua amministrazione: una, in particolare fa capo proprio a lui e alla sua campagna per la scorsa tornata elettorale. Le accuse specifiche non sono state ancora diffuse, tuttavia gli inquirenti avanzerebbero l’ipotesi (riportata dal NYT) che il sindaco abbia raccolto donazioni illegali dal governo turco in cambio dell’ autorizzazione per collocare il nuovo consolato di Ankara a New York in un edificio la cui sicurezza strutturale risulta dubbia.

Una pesante accusa di corruzione piomba sul sindaco di New York , Eric Adams . A dare la notizia il quotidiano New York Times che ha raccontato di un’indagine federale relativa alle donazioni sospette ricevute durante la campagna elettorale : secondo il giornale sarebbero state erogate da soggetti legati al governo turco , in cambio di favori ricevuti dal politico una volta eletto.

Le difficoltà dell’amministrazione Adams

L’indagine arriva in un periodo particolarmente complesso per l’amministrazione Adams, da settimane in balia di ripetute defezioni da parte di membri della giunta comunale, funestata da varie inchieste che hanno coinvolto il personale del suo stretto entourage. L’ultimo in ordine di tempo a lasciare era stato David C. Bank, responsabile delle scuole di New York, subito sostituito con Melissa Aviles-Romas. Nelle ultime settimane a finire nella bufera anche il capo della polizia e Lisa Zornberg, avvocatessa e consigliera legale capo, entrambi costretti alle dimissioni.

"Non vedo come il sindaco Adams possa continuare a governare la città. L'ondata di dimissioni e le indagini senza fine renderanno impossibile assumere personale qualificato e mantenere quello esistente" ha dichiarato la deputata democratica Alexandria Ocasio-Corteza, aggiungendo che il primo cittadino dovrebbe dimettersi per il “bene della città”.

L'ultimo grande scandalo municipale risalirebbe addirittura al 1986, sotto il sindaco Ed Kock. E gli unici primi cittadini costretti alle dimissioni per scandali legati alla corruzione sono stati Jimmy Walker nel 1932 e William O'Dwyer nel 1950.