Nitto Atp Finals, Sinner annienta Ruud e va in finale, affronterà Taylor Fritz

SINNER - RUUD

Jannik Sinner domina Casper Ruud con una prestazione impeccabile, guadagnando un posto nella finale delle ATP Finals di Torino. L’italiano, numero uno del mondo, ha superato il norvegese, finalista del 2022, con un netto 6-1, 6-2 in poco più di un’ora. Domani pomeriggio sfiderà lo statunitense Taylor Fritz per il titolo. Sinner ha vinto 25 delle ultime 26 partite e ha battuto Ruud per la terza volta consecutiva. Con questo traguardo, diventa il più giovane a raggiungere due finali di fila alle Finals dopo Lleyton Hewitt nel 2001-2002. La partita si apre con Sinner che impone subito il suo ritmo, mostrando superiorità sulla diagonale del rovescio e chiudendo il primo game a 15. Subito incisivo in risposta, l’azzurro ottiene il break per il 2-0 grazie a un punto spettacolare, applaudito dallo stesso Ruud. Senza difficoltà al servizio, Sinner si porta sul 3-0, mentre Ruud accorcia sul 3-1. Il norvegese prova a reagire conquistando due palle break, entrambe annullate da Sinner con giocate precise. L’italiano allunga sul 5-1 con un break conquistato con un rovescio lungolinea elegante, chiudendo il primo set in appena 30 minuti. Nel secondo set Ruud cerca di reagire, trovando l’1-0 grazie a variazioni di ritmo, ma Sinner risponde con fermezza, pareggiando subito. Il norvegese tenta di mettere in difficoltà l’azzurro, ma Sinner mantiene la calma, strappando il servizio per il 3-2. Da lì in avanti, non concede nulla e con un ace sigla il 4-2. Dopo aver ottenuto un altro break con un dritto incrociato, Sinner chiude il match con autorità, servendo un altro ace per il definitivo 6-2. Una semifinale dominata, con un pubblico entusiasta che ha visto l’altoatesino brillare sotto gli occhi di illustri spettatori.