Nizza Monferrato, diciassettenne trovata morta in un corso d'acqua. Si indaga per omicidio

Nizza Monferrato, diciassettenne trovata morta in un corso d'acqua. Si indaga per omicidio

Redazione Web

07 febbraio 2026, ore 13:40 , agg. alle 13:58

Zoe Trinchero aveva trascorso la serata con gli amici, poi di lei non si erano più avute notizie. I Carabinieri stanno ascoltando diverse persone

A Nizza Monferrato, in provincia di Asti, si indaga per omicidio per la morte di Zoe Trinchero, 17 anni, il cui corpo è stato ritrovato in corso d'acqua. La giovane aveva trascorso la serata con degli amici, poi si erano perse le sue tracce. 


LA SERATA CON GLI AMICI

Secondo quanto ricostruito, Zoe Trinchero aveva finito il suo turno al bar della stazione della città, dove lavorava, ed era andata a cena con alcuni coetanei, a casa di uno di loro. Poi si era allontanata e di lei non si erano più avute notizie. Così erano scattate le ricerche da parte del gruppo. A notare il corpo, in un canale vicino al centro abitato, è stato un residente, che ha dato l'allarme. All'arrivo dei sanitari e dei Carabinieri, per la giovane non c'era nulla da fare. Addosso, i segni di violenze e di un probabile strangolamento. L'ipotesi è che la diciassettenne sia stata uccisa ben prima di finire in acqua.


LE INDAGINI

La Procura di Alessandria indaga per omicidio. I Carabinieri stanno ascoltando diverse persone, tra cui l’ex fidanzato ed un amico, che al momento però non risultano indagati. Nella notte, diversi abitanti della cittadina si erano ritrovati sotto casa di un ragazzo che avrebbe problemi psichiatrici: alcuni voci, infatti, lo avrebbero indicato, erroneamente, come possibile autore del delitto. Gli agenti lo hanno messo al sicuro e ritengono invece che sia totalmente estraneo all’accaduto. L’intera comunità è scossa.

