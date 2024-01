"Non mi amavo più. Per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera": la lunga confessione di Belen Rodriguez

L'addio alla tv e il possibile ritorno. Gli amori, quelli finiti e quelli che sta vivendo. La depressione, che non nasconde ai followers e fan. Belen a tutto campo in una lunga intervista a Chi, il settimanale diretto da Massimo Borgnis. L'argentina, in queste ore, si trova all'estero con Elio Lorenzoni (suo compagno).

"Io come Ilary Blasi… Ma sono ancora in mezzo alla tempesta”, dice nella lunga intervista-confessione. La Rodriguez racconta di essere stata tradita: si tratta della sua versione dei fatti, smentita categoricamente dal suo ex. Al momento non ci sarebbero foto compromettenti che proverebbero di fatto questo (presunto) tradimento.

BELEN E LA TV: UN MOMENTO DI PAUSA

Lontana dalla tv, per adesso. La showgirl, per anni nella scuderia Mediaset, non è presente nei palinsesti. Un momento di pausa che, come lei stessa ha raccontato, ha deciso di concedersi. "Se non hai più un culo sodo... prendono una più giovane", racconta. Belen Rodriguez a Chi tocca un tema molto scottante: il tempo che passa.

“Ero solo bella, ma poi anche la bellezza svanisce. La bellezza risiede nella luce ma, a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti. Per quanto mi voglia bene, non sono quella che ero a 20 anni. E, soprattutto in un Paese maschilista, se non hai più il culo sodo non funzioni e prendono una più giovane. Quando non stai bene si vede anche da fuori. Chi mi sta vicino mi guardava e mi diceva: ‘Non sei felice', ‘Hai gli occhi tristi' e io rispondevo che non era vero, che sono malinconica, sono argentina, sono una migrante, sono solo triste”, continua. Parole fortissime. Che fanno il giro della Rete.

IL PERIODO BUIO

Non manca il periodo più difficile, buio. Venti giorni di ricovero, 7 chili persi. “In passato sono andata a lavorare con le stampelle, sono andata a lavorare dopo un lutto grave, ho sempre tenuto fede ai miei impegni. Ma poi, se manco a un appuntamento per una volta, viene fuori che non sono affidabile” dice a Chi. “Non mi amavo più. Per me i soldi non contano, per ritrovarmi ho rinunciato alla mia carriera con il rischio di perderla, ho rischiato di chiudere tutti i rapporti. Avevo perso entusiasmo, non mi stavo rispettando” continua la showgirl argentina. E poi spiega il suo cuore puro: “Ho fatto male solo a me stessa e alla mia famiglia, ai miei figli, io sono una persona buona e lo sarò sempre. Piuttosto che fare male agli altri mi faccio male da sola, io saboto i miei momenti, la mia carriera, i miei contatti, non faccio male agli altri perché sarebbe infame. Ho sempre dato tutto e continuerò a farlo, posso morire per amore. Continuo a credere nelle persone, a credere nel bene e penso che la vita mi darà ragione, ci sono tante persone belle”, conclude.