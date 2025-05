Novak Djokovic sarà espulso dall'Australia, lo ha deciso all'unanimità la Corte Federale

Novak Djokovic sarà espulso dall'Australia . Lo ha deciso la Corte Federale australiana , all'unanimità. Gli avvocati del serbo avevano presentato ricorso d'urgenza contro la revoca all'atleta, per ben due volte, del visto di ingresso nel Paese. La decisione è stata presa per motivi sanitari e di sicurezza, perchè Djokovic, che non è vaccinato, rappresenta, secondo la Corte, un modello negativo contro le vaccinazioni e un pericolo dal punto di vista sanitario. Djokovic, quindi, non potrà partecipare agli Australian Open che inizieranno domani, torneo fondamentale per conquistare il Grande Slam, unico titolo che manca al palmares del numero uno dell'Atp. Inoltre il serbo rischia di essere bandito per tre anni dal Paese.





Prima dichiarazione