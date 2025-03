Nuovi timori per Papa Francesco, oggi ha avuto una crisi isolata di broncospamo

Papa Francesco nel primo pomeriggio di oggi ha avuto, verso le 14, una crisi isolata di broncospasmo con vomito che ha determinato un repentino peggioramento della respirazione, si legge nel bollettino diffuso dal Vaticano al termine del 15esimo giorno di degenza al Gemelli. Il pontefice, alle prese con una polmonite bilaterale, è stato sottoposto a una ventilazione meccanica non invasiva, con una maschera che copre naso e bocca. Bergoglio è sempre rimasto vigile e orientato, collaborando alle manovre terapeutiche. Non è intubato ma ha una maschera che lo supporta nella respirazione. La prognosi permane riservata. Saranno o necessarie 24-48 ore per valutare se la crisi di oggi avuta dal santo padre abbia determinato problemi tali da fare aggravare l’intero quadro clinico. Le criticità legate alla crisi broncospasmatica sono rientrate ma questo nuovo episodio conferma quello che i medici hanno detto in queste due settimane, Papa Framncesco non è fuori pericolo.