Oggi al via, a Verona, la 125esima edizione di "Fieracavalli", il salone internazionale del mondo equestre

Alle 11.00, oggi, è prevista, l'inaugurazione alla presenza del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Attesi in fiera, nel week-end, anche il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. L'elenco di personalità non si esaurisce ai ministri del governo perchè passeranno a Verona, tra gli altri, anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il presidente della Provincia di Verona, Flavio Massimo Pasini, il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, il vescovo della città veneta, Domenico Pompili, Fernández-Palacios, ambasciatore di Spagna, e Khalid Bin Yousuf Al Sada, ambasciatore del Qatar.





Inaugurazione Padiglione Masaf

Questa mattina il ministro Lollobrigida inaugurerà il padiglione Masaf, padiglione 2, dedicato al miglioramento qualitativo e quantitativo del Cavallo da sella italiano . Nell’occasione verrà consegnato uno speciale premio alla carriera al pluricampione Varenne, il cavallo trottatore italiano più vincente di sempre . Nel padiglione Masaf sarà in mostra anche la preziosa statua equestre in marmo del primo secolo d.C. arrivata dalle Gallerie degli Uffizi, grazie alla collaborazione del museo fiorentino con Veronafiere per la promozione di arte e cultura nel corso delle rassegne fieristiche.





Programma ricchissimo

L’edizione numero 125 proporrà, fino a domenica prossima, più di 2.500 cavalli di oltre 60 razze. Presenti 35 associazioni allevatoriali, 700 aziende espositrici provenienti da 25 paesi. In arrivo dall’estero 25 delegazioni di buyer, selezionati da Veronafiere insieme a Ice-Agenzia. Ricchissimo il programma degli eventi che impreziosiscono l'edizione 2023. Più di 200 le iniziative in calendario, tra spettacoli, convegni, concorsi e gare sportive, tra cui l’unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup™, le finali nazionali dell’Italian Champions Tour e il Gran Premio 125x125 targati Fieracavalli, le competizioni della Fise-Federazione italiana sport equestri e le sfide western.