Oggi si celebra la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

MENTALITA' DA ESTIRPARE

In un mondo che funziona, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne non dovrebbe esistere. Perchè non dovrebbero esistere le discriminazioni, le violenze, i femminicidi. E comunque, prendendo atto del fatto che purtroppo queste cose esistono ancora, andrebbero combattute sempre e non una volta all’anno. Comunque questa è l’occasione per lanciare l’ennesimo allarme, perché il fenomeno non è in regresso, anzi. Nel 2021 i femminicidi in Italia sono aumentati dell’8%, si registra una vittima ogni tre giorni. Quest’anno sono 109 le donne uccise, in 93 casi ( quindi nella netta maggioranza) l’assassino era nell’ambito familiare o (presuntamente) affettivo. Ci sono ancora mariti e fidanzati aguzzini, o ex che non si arrendono all’idea che la storia sia finita: il problema è essenzialmente culturale, c’è ancora qualche troglodita che considera la donna di suo possesso.





E’ UN FALLIMENTO DI TUTTI

Sul tema è intervenuto il presidente della repubblica Sergio Mattarella, e lo ha fatto con la consueta chiarezza: “La violenza contro le donne è un fallimento della nostra società nel suo insieme, che non è riuscita, nel percorso di liberazione compiuto dalle donne in quest'ultimo secolo, ad accettare una concezione pienamente paritaria dei rapporti di coppia; la violenza prende origine da una visione distorta dei rapporti tra uomo e donna, che vede la seconda come oggetto e in ogni caso come soggetto non degno di un pieno rispetto. E' nell'idea di inferiorità che pervade, ancora troppo spesso, l'approccio alla questione femminile, in cui si trovano le radici di ogni forma di violenza. Per uscire da questa spirale è necessario educare: educare al rispetto, educare alla parità, educare all'idea che mai la forza può costituire uno strumento di dialogo. Già nelle famiglie si deve diffondere questa educazione e poi nelle scuole, fin dalla prima infanzia”.