Ok al via ai negoziati per l'Ucraina all'Ue, ma l'Ungheria non dà il via libera per nuovi fondi a Kiev, e Putin ringrazia Photo Credit: agenziafotogramma.it

Parte dei destini dell'Ucraina, se non tutti, al momento, sono subordinati alle mosse di un leader europeo: il premier ungherese, Viktor Orban, che nel corso della lunga e combattuta riunione notturna, ha posto il veto su un nuovo rilascio di aiuti a Kiev, rivendicando tutti i fondi europei destinati all'Ungheria e bloccati a causa delle violazioni dello Stato di diritto, che sarebbero stati distratti sull'Ucraina. "Ho sempre detto che se qualcuno vuole modificare il bilancio, allora è una grande opportunità per l'Ungheria per chiarire che deve ottenere ciò a cui ha diritto. Non la metà, o un quarto" ha detto il primo ministro in un'intervista a Kossuth Radio. Orban ha bloccato 50 miliardi di euro (55 miliardi di dollari) di aiuti Ue per l'Ucraina, ma non ha bloccato invece l'apertura ai negoziati di adesione di Kiev all'Unione europea. E' infatti uscito dalla stanza, astenendosi dal voto. Tuttavia non ha certo lanciato un messaggio rassicurante, quando, in seguito, ha sottolineato che «ci saranno circa 75 occasioni in cui il governo ungherese potrà fermare questo processo».