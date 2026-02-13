Olimpiadi Milano-Cortina, Moioli di bronzo, curling da applausi e fondo in crescita: l’Italia protagonista tra ghiaccio e neve

SNOWBOARD CROSS, MOIOLI SUL PODIO

La scena se la prende ancora Michela Moioli. Dopo qualificazioni solide, con il sesto tempo assoluto, la bergamasca ha saputo crescere turno dopo turno fino a conquistare una preziosa medaglia di bronzo. È il terzo podio olimpico della sua carriera, un risultato che completa idealmente il cerchio dopo l’oro individuale del 2018 e l’argento a squadre del 2022. La gara è stata intensa e combattuta, con contatti e sorpassi al limite, ma Moioli ha gestito con esperienza le fasi decisive. Si fermano ai quarti di finale, invece, Sofia Groblechner e Lisa Francesia Boirai, entrambe brave a superare le qualificazioni ma eliminate prima della semifinale.

SCI DI FONDO

Nella 10 km a tecnica libera maschile arriva una prova convincente di Martino Carollo, che chiude settimo a meno di 40 secondi dal dominatore Johannes Klaebo. Una gara regolare, sempre nelle prime posizioni, che lascia intravedere margini interessanti. Più indietro gli altri italiani: Simone Daprà 17°, Davide Graz 41° e Simone Mocellini 68°.