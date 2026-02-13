Olimpiadi Milano-Cortina, Moioli di bronzo, curling da applausi e fondo in crescita: l’Italia protagonista tra ghiaccio e neve
13 febbraio 2026, ore 23:22
Giornata intensa ai Giochi: bronzo nello snowboard cross per Michela Moioli, curling maschile brillante, Carollo sorprende nel fondo e Bagnis sfiora il podio nello skeleton
SNOWBOARD CROSS, MOIOLI SUL PODIO
La scena se la prende ancora Michela Moioli. Dopo qualificazioni solide, con il sesto tempo assoluto, la bergamasca ha saputo crescere turno dopo turno fino a conquistare una preziosa medaglia di bronzo. È il terzo podio olimpico della sua carriera, un risultato che completa idealmente il cerchio dopo l’oro individuale del 2018 e l’argento a squadre del 2022. La gara è stata intensa e combattuta, con contatti e sorpassi al limite, ma Moioli ha gestito con esperienza le fasi decisive. Si fermano ai quarti di finale, invece, Sofia Groblechner e Lisa Francesia Boirai, entrambe brave a superare le qualificazioni ma eliminate prima della semifinale.
SCI DI FONDO
Nella 10 km a tecnica libera maschile arriva una prova convincente di Martino Carollo, che chiude settimo a meno di 40 secondi dal dominatore Johannes Klaebo. Una gara regolare, sempre nelle prime posizioni, che lascia intravedere margini interessanti. Più indietro gli altri italiani: Simone Daprà 17°, Davide Graz 41° e Simone Mocellini 68°.
CURLING MASCHILE
Il torneo maschile regala emozioni forti. Dopo aver superato all’esordio la Svezia campione olimpica, il quartetto guidato da Joel Retornaz batte anche la Gran Bretagna di Bruce Mouat con un convincente 9-7. Una prestazione di carattere, fatta di precisione e nervi saldi nei momenti chiave. Nella sfida successiva, però, arriva una sconfitta amara contro la Germania: 6-5 all’extra end, deciso da un ultimo tiro millimetrico dei tedeschi.
BIATHLON
Nella sprint maschile Lukas Hofer è il più brillante tra gli azzurri, chiudendo 13° a poco più di un minuto dal vincitore, il francese Fillon Maillet. Buon 16° posto per il giovane Nicola Romanin, mentre Tommaso Giacomel, tra i più attesi, termina 22°. Più lontano Zani.
SKELETON
Tra le curve del budello ghiacciato Amedeo Bagnis resta a lungo in corsa per il podio. Dopo tre manche è quinto a soli due decimi dal terzo posto, ma nell’ultima discesa non riesce a colmare il divario e chiude quinto. Oro al britannico Weston davanti ai tedeschi Jungk e Grotheer. Mattia Gaspari termina 13°. Nella prova femminile comanda l’austriaca Janine Flock, mentre le italiane restano fuori dalle prime dieci.
PATTINAGGIO E HOCKEY
Nei 10.000 metri trionfa il ceco Jilek; Davide Ghiotto è sesto, Riccardo Lorello ottavo. Sconfitta di misura per l’Italia dell’hockey maschile, battuta 3-2 dalla Slovacchia.