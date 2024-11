Olio di oliva, prezzo dimezzato in pochi mesi, la grande novità prevista dai maggiori produttori mondiali

Un fondamento della nostra dieta mediterranea, l’ olio d’oliva e l’ extravergine è prossimo ad un nuovo cambiamento di prezzo, questa volta al ribasso. I consumatori hanno già avvertito i primi segnali tra gli scaffali dei supermercati. Aumenti dei prezzi, ingiustificati, che sono andati al di là di motivi contingenti, come guerre, eventi climatici, epidemie, sono destinati a cessare. Dal 2022 ad oggi c’è stata una speculazione massiccia, con prezzi che definire di “cartello” è riduttivo. Al compratore finale, durante gli anni considerati, il costo dell 'olio si è praticamente raddoppiato. Nel 2022, era ancora possibile comprarlo da 5 a 7 euro il chilo/litro,poi l'olio d'oliva è arrivato a costare 11-12 euro. L' EVO poi, in proporzione è salito come l’oro. Ora, secondo gli operatori e gli esperti si volterà pagina. Le previsioni si basano sulle stime del principale produttore oleifero mondiale la spagnola Deoleo , che fra l’altro detiene il marchio “ Bertolli ”. Il gruppo ha dichiarato che la crisi pluriennale causata dalla siccità, che ha fatto impennare i prezzi dell’“ oro liquido ”, sta terminando con l’inizio del raccolto favorevole del 2024-25 in Spagna. Ciò suggerisce che i prezzi dell’olio d’oliva nei supermercati dovrebbero diminuire nei prossimi mesi. Anche in altri paesi, grandi produttori, come la Turchia , la Grecia e la Tunisia , i raccolti danno una nuova grande disponibilità.

Le dichiarazioni dei vertici di Deoleo

Miguel Ángel Guzmán, direttore commerciale di Deoleo, ha dichiarato alla CNBC: “Stiamo ancora attraversando una fase di tensione nei prezzi dell’olio d’oliva, soprattutto per gli oli di qualità superiore, come l’extravergine.“Tuttavia, le prospettive sono positive per i prossimi mesi, poiché si prevede che il mercato inizi a stabilizzarsi e che la normalità venga gradualmente ripristinata con l’avanzamento del nuovo raccolto e l’aumento dell’offerta ”, ha affermato Guzmán. E ha aggiunto: “Anche se ci sono stati passi avanti verso il miglioramento, non sarebbe del tutto esatto dire che la crisi è finita”. I prezzi a pronti dell’olio extravergine di oliva spagnolo hanno raggiunto un picco di 8.835 euro a tonnellata a fine gennaio e da allora sono precipitati in un mercato negativo (-43,5%), scendendo a circa 5.145 euro a fine autunno.

"Prezzo dimezzato": sarà vero? E l’Italia ?

Miguel Angel Guzman, sempre alla Cnbc, ha detto: "Se confermate certe condizioni, prevediamo che i prezzi dell'olio scenderanno fino alla metà dei valori record registrati negli ultimi mesi". La raccolta è più abbondante e se il clima resterà stabile (ma ecco che ci si chiede se il disastro di Valencia sia un monito) le condizioni per un calo importante dei prezzi saranno confermate. E l'Italia? Siamo sempre uno dei principali fornitori mondiali di olio d'oliva secondi dopo la Spagna in Europa, e la qualità superiore del nostro prodotto è proverbiale. Stando ai dati Istat (elaborati da Ismea) il valore della produzione italiana supera i 1,9 miliardi di euro. Non è uno scenario perfetto, per le variabili del clima, ma i segnali verso un miglioramento della disponibilità del prodotto ci sono anche da noi. Secondo le stime più recenti, il valore del mercato globale dell'olio d'oliva è stato di circa 13,03 miliardi di dollari nel 2022 con stime di crescita fino a 15,57 miliardi di dollari entro il 2027.