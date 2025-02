Olly a RTL 102.5: “Portare come cover Il pescatore con Bregović renderà questa mia esperienza al Festival completa”

Olly è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Carolina Rey sul radio truck a Sanremo. Il cantautore, in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo con il brano 'Balorda nostalgia', ha raccontato a W l’Italia l’emozione della sua prima esibizione su quel palco, nell'ambito di questa edizione, al Teatro Ariston. «La mia prima volta al Festival di Sanremo con 'Polvere' ero in preda all’ingenuità e all’innocenza, ero come un cerbiatto in autostrada, ora non sono più un cerbiatto, semmai un orsetto. Ieri è stata una performance di pancia, avevo bisogno di far uscire tante cose. Ora c’è tempo per far crescere l’esibizione».

BALORDA NOSTALGIA

Il brano - scritto da Olly, composto dal cantautore insieme a Pierfrancesco Pasini e JVLI, che ne ha curato anche la produzione - racconta la nostalgia, un sentimento forte, vivo e vero che arriva all’improvviso e che fa sempre anche un po’ male, per questo motivo è balorda. In questa ballad fatta “a modo suo”, Olly racconta quei momenti in cui vorremmo tornare ad una fase della nostra vita pur sapendo che non è possibile che si ripeta, con la consapevolezza che quei momenti sono comunque stati “tutta vita". «Mi piace usare immagini semplici, penso che la vita sia fatta di questo, le cose complesse non stanno a me raccontarle», spiega l’artista a RTL 102.5.

LA SERATA COVER: “IL PESCATORE” CON GORAN BREGOVIĆ E LA SUA WEDDING & FUNERAL BAND

Nella serata di venerdì, dedicata alle cover, Olly si esibirà sul palco del teatro Ariston con il brano Il pescatore del cantautore Fabrizio De André, accompagnato dal musicista e compositore Goran Bregović e la sua Wedding & Funeral Band, rinomata per la straordinaria capacità di fondere tradizioni e generi musicali come le vocalità bulgare, il folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno. Ospite di W l’Italia, Olly svela: “Sicuramente ci sarà tanta festa, abbiamo un aggiornamento folk dell’est. La canzone 'Il pensatore' ha una matrice abbastanza triste e malinconica nei fatti, ma poi, anche con l’arrangiamento della PFM, è diventata molto più festosa come canzone. Ma riuscire a portare questo connubio mi rende questa esperienza perfetta. È così anche nei miei concerti: ci sono momenti più malinconici e momenti di festa”.

Grande estimatore della scuola cantautorale genovese con cui condivide le radici e che da sempre ama raccontare e cantare, Olly da tempo omaggia Faber e durante l’ultimo tour lo ha fatto proprio con Il pescatore, prima di intonare il suo brano forse più “genovese”: Menomale che c’è il mare.