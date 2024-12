Omicidio Cecchettin, Filippo Turetta, reo confesso, condannato all'ergastolo, oltre 600.000 euro di risarcimento

Turetta è reo confesso, tutto il lavoro della corte è stato teso a determinare la pena. Nel rapporto altalenante tra i due , iniziato nel gennaio 2022 e chiuso a fine luglio 2023, l'interesse si era trasformato in ossessione. Giulia Cecchettin ''già ad ottobre del 2022 dichiara di avere paura, lo ribadisce a ottobre 2023 in un messaggio: 'mi spaventi, tu ti comporti come uno psicopatico, inizi a farmi paura'". Turetta che "aveva tutte le possibilità e gli strumenti culturali per scegliere" decide di uccidere. La morte di Giulia Cecchettin è diventata un punto di svolta nella percezione civile e culturale e nella lotta ai femminicidi. Una vicenda e un'indagine che hanno coinvolto come poche altre la vita e la coscienza nazionale.

La preparazione del delitto

Almeno quattro giorni prima dell'omicidio fa l’elenco di ciò che gli serve: coltelli, nastro per legarla e impedirle di urlare, cartine stradali per la fuga, contanti per evitare di essere rintracciato, sacchi neri. Di fronte all'ennesimo rifiuto di tornare insieme, decide di agire. A Vigonovo (Padova), in un parcheggio a 150 metri da casa Cecchettin, impugna un coltello e inizia a colpire. Costringe l'ex fidanzata a salire in auto dove infierisce ancora, e quando nella zona industriale di Fossò (Venezia) scappa, la raggiunge e la finisce con un altro coltello. La carica in auto e la abbandona a cento chilometri da casa, vicino al lago di Barcis. La copre per celare l'orrore delle coltellate, di cui 25 da difesa a testimoniare che Giulia ha lottato a lungo. La fuga in auto finisce una settimana dopo in Germania. Ad attenderlo in Italia c'è il carcere di Verona dove confessa il primo dicembre 2023, poi c'è il processo.

Ergastolo o no

Il giudice togato Stefano Manduzio che presiede la corte per la morte di Giulia Checchettin,aveva già preannunciato che prima delle 15 non ci sarebbe stata la sentenza, previsione poi allungata a non prima delle 16. Nella sua requisitoria il pm Andrea Petroni ha chiesto l'ergastolo per Filippo Turetta, mentre la difesa, rappresentata dagli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, ha chiesto di escludere le aggravanti (premeditazione, crudeltà e atti persecutori), di tener conto della giovane età e dall'assenza di precedenti e di non condannarlo al fine pena mai.