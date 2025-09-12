Omicidio Kirk: diffuse foto dall'Fbi, che offre sino a 100.000 dollari per chi darà informazioni

Omicidio Kirk: diffuse foto dall'Fbi, che offre sino a 100.000 dollari per chi darà informazioni

Omicidio Kirk: diffuse foto dall'Fbi, che offre sino a 100.000 dollari per chi darà informazioni Photo Credit: Ansa/

Gabriele Manzo

12 settembre 2025, ore 13:00

E' stato ritrovato il fucile usato, vi sono segnate frasi pro transgenger e antifasciste, oltre a delle iniziali, l'uomo fotografato sembra essere in età universitaria

Una foto del killer di Charlie Kirk è stata diffusa con l'appello lanciato dalla sezione dell'Fbi di Salt Lake City, che chiede la collaborazione di chi avesse visto qualcosa. L'assassino è un uomo e "sembra essere in età universitaria", secondo gli investigatori. A chi darà informazioni utili per la cattura e l'identificazione del killer, l'Fbi offre ricompensa fino a 100.000 dollari.

Caccia all'uomo in Usa alla ricerca di ogni indizio

In precedenza l’ Fbi aveva chiesto di inviare foto e video dei momenti, che hanno preceduto gli spari indirizzati a Charlie Kirk"Se avete video o immagini della sparatoria, vi preghiamo di inviarceli", ha dichiarato un portavoce dell'Fbi, aggiungendo: "Contiamo davvero sull'aiuto dei cittadini in questi casi. Nessuna traccia è troppo piccola o troppo insignificante". Le persone in possesso di informazioni rilevanti possono inviare le proprie segnalazioni tramite una pagina online sul sito web dell'FBI.


24 ore di ricerche senza esito

Le forze dell'ordine locali, statali e federali sono impegnate con una caccia all'uomo che dura ormai da circa 24 ore senza esito, l'attentatore per ora rimane in fuga gli investigatori contano su "buone riprese video" del sospettato. Una serie di fermi, di interrogatori, non hanno dato risultati .Charlie Kirk. Il co-fondatore di Turning Point USA, un'organizzazione politica conservatrice che si propone di motivare i giovani a sostenere il Partito Repubblicano e il presidente Donald Trump, è stato colpito al collo mentre era seduto tra la folla.

Trovata l’arma del killer, sopra alcune frasi

Le autorità statunitensi ritengono di aver recuperato il fucile "ad alta potenza" utilizzato per sparare all'esponente conservatore che sarebbe stato trovato abbandonato e carico. Diverse fonti affermano che sull'arma e sulle munizioni del killer, che avrebbe sparato da un tetto di un edificio vicino alla manifestazione politica, sarebbero state trovate una serie di frasi relative a questioni culturali trovate scarabocchiate.

Alcune fonti non confermate ufficialmente riferiscono di frasi pro transgender e antifasciste ma non è ancora chiaro se possano indicare il movente dell’uccisione. Tra i segni c'erano anche delle iniziali che le autorità stanno cercando di abbinare ai profili dei sospettati. L'Fbi ha spiegato che l'arma è stata ritrovata in "una zona boscosa dove il killer è fuggito" e che il fucile viene ora analizzato dagli esperti.


Argomenti

Fbi
fucile
Kirk

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • La Polonia ha attivato l'articolo quattro del Trattato Nord Atlantico dopo l'abbattimento dei droni russi

    La Polonia ha attivato l'articolo quattro del Trattato Nord Atlantico dopo l'abbattimento dei droni russi

  • Francia: in corso 'blocchiamo tutto', minore partecipazione di quella attesa, 300 arresti in tutto il paese

    Francia: in corso 'blocchiamo tutto', minore partecipazione di quella attesa, 300 arresti in tutto il paese

  • Un ragazzo disabile pestato dopo una serata in discoteca a Sanremo, ha riportato fratture e lesioni

    Un ragazzo disabile pestato dopo una serata in discoteca a Sanremo, ha riportato fratture e lesioni

  • Esplosione a Pianura, una fabbrica di fuochi d'artificio è stata distrutta, il fumo si vede in molte zone di Napoli

    Esplosione a Pianura, una fabbrica di fuochi d'artificio è stata distrutta, il fumo si vede in molte zone di Napoli

  • Domani il nuovo atteso appuntamento con Dan Brown. esce in libreria il romanzo 'L'ultimo segreto'

    Domani il nuovo atteso appuntamento con Dan Brown. esce in libreria il romanzo 'L'ultimo segreto'

  • A Forcella Ciro Rapuano 59 anni, è stato trovato morto nel letto con diverse coltellate, accusata la moglie

    A Forcella Ciro Rapuano 59 anni, è stato trovato morto nel letto con diverse coltellate, in arresto la moglie

  • Nestlè: il numero uno Laurent Freixe sostituito in tempi record, aveva una relazione con una diretta collaboratrice

    Nestlè: il numero uno Laurent Freixe sostituito in tempi record, aveva una relazione con una diretta collaboratrice

  • Phica, le indagini vanno avanti, il Domani svela l'identità dell' ammistratore è un uomo di 45 anni residente nel fiorentino

    Phica, le indagini vanno avanti, il Domani svela l'identità dell' ammistratore è un uomo di 45 anni residente nel fiorentino

  • Gaza: nuova iniziativa per spezzare il blocco agli aiuti umanitari, in partenza la

    Gaza: nuova iniziativa per spezzare il blocco agli aiuti umanitari, in partenza la Global Sumud Flotilla

  • Jose Morinho esonerato dal Fenerbache dopo solo un anno, pronto ritorno in Premier ?

    Jose Morinho esonerato dal Fenerbache dopo solo un anno, pronto ritorno in Premier ?

L'Onu chiede che Israele si fermi subito, colpiti e uccisi sette cameramen e giornalisti di al Jazera

L'Onu chiede che Israele si fermi subito, colpiti e uccisi sette cameramen e giornalisti di al Jazera

Il piano di Netanyau approvato in un vertice duratp dieci ore, per impossersarsi di Gaza tempo fino al sette ottobre, a un anno dall''azione di Hamas

Dentro il raid segreto in Qatar, come Israele ha colpito Hamas

Dentro il raid segreto in Qatar, come Israele ha colpito Hamas

Un’operazione militare senza precedenti con droni invisibili, caccia stealth e spie sul campo che hanno sfidato le difese del Qatar

Deraglia la funicolare storica di Lisbona, in Portogallo, almeno 15 vittime

Deraglia la funicolare storica di Lisbona, in Portogallo, almeno 15 vittime

Ancora da accertare le cause della tragedia. Più di venti i feriti, tra cui un'italiana che però non è in gravi condizioni