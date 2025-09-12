Omicidio Kirk: diffuse foto dall'Fbi, che offre sino a 100.000 dollari per chi darà informazioni

In precedenza l ’ Fbi aveva chiesto di inviare foto e video dei momenti, che hanno preceduto gli spari indirizzati a Charlie Kirk "Se avete video o immagini della sparatoria, vi preghiamo di inviarceli", ha dichiarato un portavoce dell' Fbi, aggiungendo: "Contiamo davvero sull'aiuto dei cittadini in questi casi. Nessuna traccia è troppo piccola o troppo insignificante". Le persone in possesso di informazioni rilevanti possono inviare le proprie segnalazioni tramite una pagina online sul sito web dell' FBI .

Una foto del killer di Charlie Kirk è stata diffusa con l'appello lanciato dalla sezione dell' Fbi di Salt Lake City , che chiede la collaborazione di chi avesse visto qualcosa. L'assassino è un uomo e " sembra essere in età universitaria ", secondo gli investigatori. A chi darà informazioni utili per la cattura e l'identificazione del killer, l' Fbi offre ricompensa fino a 100.000 dollari.

24 ore di ricerche senza esito

Le forze dell'ordine locali, statali e federali sono impegnate con una caccia all'uomo che dura ormai da circa 24 ore senza esito, l'attentatore per ora rimane in fuga gli investigatori contano su "buone riprese video" del sospettato. Una serie di fermi, di interrogatori, non hanno dato risultati .Charlie Kirk. Il co-fondatore di Turning Point USA, un'organizzazione politica conservatrice che si propone di motivare i giovani a sostenere il Partito Repubblicano e il presidente Donald Trump, è stato colpito al collo mentre era seduto tra la folla.

Trovata l’arma del killer, sopra alcune frasi

Le autorità statunitensi ritengono di aver recuperato il fucile "ad alta potenza" utilizzato per sparare all'esponente conservatore che sarebbe stato trovato abbandonato e carico. Diverse fonti affermano che sull'arma e sulle munizioni del killer, che avrebbe sparato da un tetto di un edificio vicino alla manifestazione politica, sarebbero state trovate una serie di frasi relative a questioni culturali trovate scarabocchiate.

Alcune fonti non confermate ufficialmente riferiscono di frasi pro transgender e antifasciste ma non è ancora chiaro se possano indicare il movente dell’uccisione. Tra i segni c'erano anche delle iniziali che le autorità stanno cercando di abbinare ai profili dei sospettati. L'Fbi ha spiegato che l'arma è stata ritrovata in "una zona boscosa dove il killer è fuggito" e che il fucile viene ora analizzato dagli esperti.



