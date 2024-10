Omicidio Viadana, Maria è stata uccisa con violenza e soffocata

E' stata uccisa con una violenza che non ci si aspetterebbe da un ragazzo. Così è morta Maria Campai il cui cadavere è stato trovato nel giardino di una villa abbandonata nel centro di Viadana. Questo ha rilevato l'autopsia sul corpo della donna eseguita ieri all'ospedale Carlo Poma di Mantova dal dottor Antonello Cirnelli, il medico legale incaricato dalla procura dei minori di Brescia.

L'AUTOPSIA

L'esame autoptico, durato oltre quattro ore, ha evidenziato tutta la violenza con cui lo studente di 17 anni, in carcere con le accuse di omicidio volontario e premeditato e occultamento di cadavere, si sarebbe scagliato contro la donna dopo aver consumato un rapporto intimo nel garage di casa trasformato in palestra. Probabilmente non c'era stato accordo sul prezzo della prestazione, concordata invece sulla chat di incontri a pagamento a cui si era rivolto il giovane per trovare compagnia, incappando casualmente nella foto di Maria. Quando si è trattato di pagare, di fronte alle richieste della donna il 17enne ha reagito con violenza. Prima l'avrebbe colpita con pugni sul volto e alle testa e poi l'avrebbe soffocata, ricorrendo ad una mossa di arti marziali, stringendole il collo tra braccio e avambraccio. Lei si sarebbe difesa e lui l'avrebbe picchiata ancora, tanto che sul corpo sono stati rilevati molti traumi. L'autopsia ha rivelato tanti particolari che contraddicono la versione resa dal ragazzo, secondo cui lui avrebbe stretto con il braccio il collo della donna quando era stesa sul divano da dove sarebbe caduta, picchiando con la testa sul pavimento dove ha lasciato le vistose macchie di sangue. L'esame del cadavere ha, invece, evidenziato le tante fratture sia alla testa che allo sterno e alle costole che rendono impossibile che siano dovute ad una caduta da un'altezza di 40 centimetri. Si è ipotizzato che il ragazzo abbia sbattuto la testa della donna contro il muro del garage, ma questa circostanza, almeno stando all'autopsia, non è confermata, per cui serviranno altri accertamenti. Il giovane, dopo aver aver ucciso con violenza la donna, ha spostato il corpo nell'adiacente giardino di una villa abbandonata, lasciandolo sotto un albero e ricoprendolo di foglie e arbusti per nasconderlo. Lì è rimasto per sette giorni, durante i quali il 17enne ha condotto la sua vita come se nulla fosse, dividendosi tra la scuola e la palestra. E' stato poi lui stesso, fermato dai carabinieri su indicazione della sorella della vittima che lo aveva riconosciuto come ultimo accompagnatore di Maria, a indicare ai militari il luogo dove aveva nascosto il corpo.