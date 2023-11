Ondata di maltempo al centro nord, allerta rossa in Emilia Romagna; forti piogge in Liguria Friuli e Toscana

E’ iniziata una settimana che sarà contrassegnata dal maltempo. Una forte perturbazione è arrivata sul nord Italia. Per oggi la Protezione Civile ha diramato una allerta rossa in Emilia Romagna, con particolare attenzione al rischio idrogeologico con rischio frane sull’Appennino; arancione in Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia; allerta gialla in Piemonte, Trentino Alto Adige e Umbria. In tutto questo al centro sud continua a fare caldo, come se il mese di novembre non fosse alle porte.

EMILIA ROMAGNA

Lo Stato di allerta rossa per frane e piene dei corsi minori sulll’Appennino emiliano riguarda nello specifico i territori di montagna delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. A causa dell'allerta maltempo di queste ore, sono state chiuse le scuole in 19 comuni della provincia di Parma. I servizi educativi sono sospesi ad Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo val di Taro, Compiano, Corniglio, Fornovo, Langhirano, Lesignano Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Solignano, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Varano Melegari, Varsi.

LIGURIA

Forti venti e pioggia intensa stanno interessando il centro levante della Liguria. Il maltempo ha provocato importanti allagamenti e l'innalzamento dei rivi e dei torrenti. Grandinate sulle alture e sulla costa di Genova. Nel levante sono caduti oltre 110 mm di pioggia. Secondo i previsori di Arpal, il fronte della perturbazione si presenterà sul centro levante nel primo pomeriggio. L'allerta arancione permarrà fino alle 20.

FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia si registrano piogge intense. Che ora stanno interessando soprattutto la fascia costiera, poi si sposteranno verso l’entroterra, fino alla fascia prealpina. Soffia forte il vento di scirocco. Nei giorni scorsi con il passaggio di una analoga ondata di maltempo si sono verificata numerose mareggiate che hanno causato danni da Muggia, di fronte a Trieste, fino alla Bassa friulana.