Il Giro d'Italia a Caivano, iniziativa sociale nel giorno di riposo

MESSAGGIO A CAIVANO

Per i ciclisti una giornata di riposo utile per recuperare un po' di energie dopo nove tappe intense. In realtà in molti hanno deciso di tenere caldi i muscoli con una pedalata di allenamento, ma senza forzare. Una rappresentanza del Giro d'Italia ha approfittato della pausa partenopea per una visita dal valore sociale. Oggi la Carovana Rosa è arrivata a Caivano per un momento di divertimento e impegno per i valori dello sport. Presenti le istituzioni, il direttore del Giro Mauro Vegni, e un ospite d’eccezione: Faustino Coppi, il figlio del Campionissimo. L'iniziativa è stata voluta dalla Città Metropolitana di Napoli - l'Ente che ha promosso le due tappe del Giro nell'area metropolitana, quella con arrivo a Napoli di ieri e quella con partenza da Pompei domani - per sensibilizzare i giovani del territorio, attraverso il linguaggio a loro più consono, quello della musica, dello spettacolo e del divertimento, verso i valori dello sport, ed è stata subito sostenuta da RCS Sport e dalla Commissione straordinaria del Comune di Caivano.





LO SHOW DELLA CAROVANA

A Caivano è arrivata anche la Carovana, che solitamente precede la corsa. Con l'animazione targata RTL 102.5 di Diego Zappone e la musica di Salvo Laspina è andato in scena uno show con musica, balli, coreografie, giochi, animazione e intrattenimento. C'è poi stato spazio per un momento istituzionale e sportivo a cui hanno preso parte il coordinatore della commissione straordinaria che guida il Comune di Caivano, Filippo Dispenza, il Direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, Fabio Ciciliano, Commissario straordinario di Governo per Caivano, e Giuseppe Cirillo, Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, in rappresentanza del Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi.