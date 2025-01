Oscar 2025, gli incendi di Los Angeles fanno slittare l’annuncio delle nomination

La scadenza per le votazioni per le nomination agli Oscar è stata prorogata di due giorni a causa degli incendi che stanno devastando la California meridionale.

Le votazioni per i quasi 10.000 membri dell'Academy si sono aperte l'8 gennaio e si sarebbero dovute chiudere il 12 gennaio. Il termine ultimo è ora il 14 gennaio, riferisce "Variety".

L'annuncio delle nomination, inizialmente previsto per il 17 gennaio, è stato spostato al 19 gennaio. La cerimonia degli Oscar 2025 si terrà il 2 marzo e sarà condotta da Conan O'Brien.





INCENDI A LOS ANGELES, IL CINEMA SI FERMA

L'Academy ha inviato un'e-mail ai membri nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio per spiegare i cambiamenti di data, firmata dal presidente Bill Kramer.

"Vogliamo offrire le nostre più sentite condoglianze a coloro che sono stati colpiti dai devastanti incendi che hanno colpito la California meridionale", si legge nell'email. ''Molti dei nostri soci e colleghi del settore vivono e lavorano nell'area di Los Angeles e vi pensiamo".

L'estensione del voto arriva mentre una serie di anteprime ed eventi di Hollywood sono stati cancellati o rinviati a causa dei terribili incendi.

Gli Amazon Mgm Studios e gli Universal Studios sono stati i primi a cancellare le previste anteprime di "Unstoppable" e "Wolf Man". Nel frattempo, Paramount e Max hanno cancellato le anteprime di "Better Man" e "The Pitt". Anche le nomination ai Sag Awards di mercoledì mattina, in diretta con Joey King e Cooper Koch, sono state spostate per essere svelate in un comunicato stampa.

Il pranzo degli Afi Awards del 10 gennaio è stato rinviato, così come il Bafta Tea Party dell'11 gennaio. I Critics Choice Awards, previsti per il 12 gennaio a Santa Monica, sono stati spostati al 26 gennaio.

"La 30a cerimonia annuale dei Critics Choice Awards è stata rinviata dal 12 al 26 gennaio a causa dei catastrofici incendi che hanno devastato la California meridionale", si legge in un comunicato. "L'evento riprogrammato rimarrà al Barker Hangar di Santa Monica e sarà trasmesso in diretta su E! e in tutto il mondo. Sarà disponibile anche su Peacock il giorno successivo". Joey Berlin, amministratore delegato dei Critics Choice Awards, ha dichiarato: "Questa tragedia ha già avuto un profondo impatto sulla nostra comunità. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a coloro che stanno combattendo contro i devastanti incendi e a tutti coloro che sono stati colpiti".





HOLLYWOOD BRUCIA

Los Angeles dichiara lo stato di emergenza. Le fiamme hanno raggiunto anche le colline di Hollywood, minacciando uno dei luoghi più iconici della città californiana. La villa sulla spiaggia di Paris Hilton a Palisades è stata distrutta da un incendio devastante che ha ridotto l’edificio in cenere. La casa, una delle numerose proprietà dell’ereditiera e non la sua residenza principale, è solo una delle tante strutture colpite dalle fiamme che hanno travolto la zona. Tra le vittime illustri, anche Tom Hanks e Ben Affleck hanno perso le loro abitazioni.

Tra le zone interessate dai roghi ci sono Altadena e Pasadena, San Fernando Valley, a Sylmar (Hurst fire), la zona di Tamarack (Eaton fire), mentre l'incendio più recente è stato localizzato nell'area nord ovest della metropoli (Woodley fire). Decine di migliaia di persone sono state raggiunte da un ordine di evacuazione.