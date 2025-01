Oscar 2025: pronostici e favoriti per la corsa alla statuetta più ambita del cinema

Cresce l’attesa per il momento in cui sapremo i titoli e i nomi di chi riuscirà ad aggiudicarsi la nomination per gli Oscar 2025. Facciamo il punto della situazione e proviamo a delineare i principali favoriti.

Domani, Giovedì 23 gennaio a partire dalle 14.30 ora italiana, saranno annunciate le candidature.





OSCAR 2025, L’ITALIA SPERA CON VERMIGLIO

Tra i titoli più promettenti emergono senza dubbio Emilia Perez e The Brutalist, seguiti da Conclave e Anora. Questi quattro film sembrano destinati a figurare nelle categorie principali, come Miglior Film e Miglior Regia. Tuttavia, Emilia Perez, The Brutalist e Conclave potrebbero ampliare ulteriormente il successo, con buone possibilità di ricevere anche nomination nelle categorie tecniche. In particolare, il musical di Jacques Audiard potrebbe addirittura guadagnare due candidature per la Miglior Canzone Originale.

Le previsioni indicano che Emilia Perez, The Brutalist e Conclave saranno i film con il maggior numero di nomination, probabilmente più di dieci ciascuno, mentre Anora dovrebbe ottenere almeno quattro o cinque candidature, tutte nelle categorie principali (Miglior Film, Regia, Sceneggiatura, Miglior Attrice e Miglior Attore Non Protagonista). Tuttavia, una possibile rivelazione potrebbe arrivare dal cinema italiano, con Vermiglio, che potrebbe guadagnarsi un posto tra i migliori film internazionali.





OSCAR 2025, GLI ALTRI TITOLI

Un altro film che sta scalando velocemente le classifiche è Wicked, che, grazie alle sue solide performance nelle categorie tecniche, potrebbe superare Anora e inserirsi nel gruppo dei favoriti insieme ai tre titoli di punta. Anche Dune: Parte 2 e A Complete Unknown potrebbero accumulare molte nomination, e se le loro candidature venissero confermate anche ai Producers Guild Awards (PGA), entrerebbero ufficialmente nella corsa per il premio per il Miglior Film. Per quanto riguarda il cinema d'animazione, non ci aspettiamo particolari sorprese. I film più probabili per le nomination sono Flow, Inside Out 2, Oceania 2, Wallace & Gromit e Il Robot Selvaggio.