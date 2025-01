Oscar 2025, scoppia la polemica su Karla Sofía Gascón. Ecco cosa è successo

Scoppia la polemica a Hollywood. Karla Sofía Gascón, l’attrice protagonista del film “Emilia Pérez”, è al centro di una questione piuttosto spigolosa, a causa di alcuni post pubblicati sui suoi profili social tra il 2020 e il 2021. Sebbene i messaggi siano stati rimossi, Variety ha ricostruito il contenuto delle sue dichiarazioni, che in alcuni casi sembrano contenere toni razzisti.

IL CASO

Karla Sofía Gascón è in corsa per il premio come miglior attrice protagonista, ma la corsa per arrivare alla statuetta per ora è molto in salita. Il 22 novembre 2020, la Gascón ha condiviso un post in cui esprimeva preoccupazione per quello che percepiva come un aumento della popolazione musulmana in Spagna. La sua riflessione, che ha suscitato aspre critiche, recitava: "È solo la mia impressione o ci sono più musulmani? Ogni volta che vado a prendere mia figlia a scuola, ci sono più donne con i capelli coperti e le gonne fin sotto le scarpe. Il prossimo anno anziché l'inglese dovremo insegnare l'arabo".

In un altro messaggio, datato 2021, l'attrice ha scritto che "l'Islam non rispetta i diritti internazionali" e che tutte le religioni, incluso il cattolicesimo, "dovrebbero essere messe al bando se non rispettano i diritti umani". Le sue parole, giudicate da molti come incitanti all'intolleranza, hanno alimentato la polemica su una visione dell'integrazione religiosa e culturale che ha scatenato dibattiti.

Un altro episodio che ha alimentato la controversia riguarda il caso di George Floyd, l'afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis. Gascón ha definito Floyd un "truffatore tossicodipendente", suggerendo che la sua morte non fosse semplicemente una questione di razzismo ma un riflesso di "classi sociali che si sentono minacciate". Le sue parole sono state interpretate da molti come una difesa delle forze di polizia e una minimizzazione delle problematiche legate al razzismo sistemico.

KARLA SOFIA GASCON CONTRO L’INDUSTRIA

Non è la prima volta che l'attrice solleva polemiche legate all'industria cinematografica. Nel 2021, durante la cerimonia degli Oscar, che ha visto il trionfo di “Nomadland”, Gascón aveva criticato aspramente la direzione della premiazione. "Sempre più spesso gli Oscar sono una cerimonia per film indipendenti e di protesta. Non so se ho visto un festival afro-coreano, una manifestazione del movimento “Black Lives Matter” o un 8M", aveva scritto, riferendosi in modo critico alla rappresentazione delle minoranze e delle donne. La sua critica all’edizione, considerata da lei "un brutto, brutto, brutto gala", ha suscitato nuove polemiche in un clima di crescente attenzione sulla diversità e l'inclusione nel cinema.

La tensione attorno a Gascón si è ulteriormente intensificata nei giorni scorsi, quando l'attrice ha accusato il team di Fernanda Torres, l’attrice protagonista anch’essa nominata per la sua interpretazione in “Io Sono Ancora Qui”, di orchestrare campagne contro di lei e il suo film “Emilia Pérez”. "Non ho mai, in nessun momento, detto nulla di negativo su Fernanda Torres o sul suo film. Tuttavia, ci sono persone che lavorano con lei che stanno cercando di distruggere me e Emilia Pérez. Questo dice più sul loro film che sul mio", ha dichiarato, portando così un altro elemento di conflitto nel mondo del cinema e delle sue dinamiche interne.





Sfuma quindi la possibilità di vincere la statuetta?

Il futuro di Karla Sofía Gascón agli Oscar 2025 potrebbe essere influenzato non solo dalle sue performance artistiche, ma anche dal peso delle sue parole.