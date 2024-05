Palermo: indagini sulla morte di Angelo Onorato, la moglie Francesca, eurodeputata non crede a ipotesi suicidio

"Angelo non s'è ammazzato". Per Francesca Donato, eurodeputata della Democrazia Cristiana, l'ipotesi del suicidio per motivare la morte del marito, imprenditore 54enne che lei stessa, ieri, ha ritrovato morto nella sua auto , dopo una mattinata di silenzio preoccupante che l'aveva allarmata. La Range Rover di Angelo Onorato era ferma, accostata al marciapiede nella via parallela all'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. La donna aveva localizzato la vettura con il gps del cellulare del marito. Con lei anche la figlia. Le due donne hanno continuato a ripetere di non credere a un suicidio del loro congiunto. Gli investigatori della squadra mobile stanno dunque raccogliendo una serie di elementi per cercare di sciogliere i dubbi.

Difficoltà economiche

Secondo quanto avrebbe lasciato scritto in una lettera indirizzata all'avvocato, Onorato si sarebbe trovato in un periodo critico per la difficoltà a riscuotere dei crediti. Al tributarista che gli seguiva gli interessi economici avrebbe anche fatto riferimento ad eventuali persone che gli avrebbero creato problemi. L'imprenditore, che di professione era architetto, da poco avrebbe fatto degli investimenti per ampliare la sua attività. E' possibile che la sua morte sia collegata a questo? Oppure il movente sarebbe di altra natura? Ma quale? Gli amici sono sotto choc: parlano di una famiglia felice e di un uomo gioviale con tanti amici. Francesca Donato aveva sposato l'imprenditore nel 1999 e il 24 aprile scorso avevano festeggiato le nozze d'argento. L'eurodeputata, originaria di Ancona nelle Marche, s'era trasferita a Palermo dopo il matrimonio, da cui sono nati Salvatore, 25 anni, e Carolina, 21. Due anni fa anche il marito aveva tentato l'avventura politica candidandosi nella lista della Dc a Palermo per le regionali, ottenendo 846 voti ma insufficienti per essere eletto.