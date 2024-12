Papa Francesco apre la Porta Santa: al via il Giubileo 2025, Roma attende milioni di pellegrini

INIZIA IL GIUBILEO

Oggi alle 19 inizierà ufficialmente l'Anno Santo con l'apertura della Porta Santa della basilica di San Pietro da parte di Papa Francesco. Questo evento darà il via a un Giubileo che per tutto il 2025 animerà Roma con celebrazioni religiose e non solo, coinvolgendo anche le chiese giubilari nel resto del mondo. Saranno aperte le Porte Sante delle quattro basiliche papali, oltre a una speciale nel carcere di Rebibbia il 26 dicembre, anch'essa aperta dal Pontefice. Le misure di sicurezza saranno imponenti: 700 agenti aggiuntivi opereranno ogni giorno, con controlli capillari nell'area del Vaticano. Metal detector, unità cinofile, artificieri, tiratori scelti e dispositivi anti-drone saranno dispiegati per garantire la sicurezza, mentre sono già iniziati i controlli nelle zone interessate.





IL PENSIERO DI PAPA FRANCESCO

Papa Francesco ha dedicato questo Anno Santo alla "speranza" e invita a riflettere sulla propria vita e sul senso della comunità. Sui social ha condiviso: "I Giubilei sono occasioni preziose per ascoltare ciò che lo Spirito Santo ci suggerisce". Oggi il Pontefice, colpito da un raffreddore, non ha appuntamenti pubblici e si sta preparando per l’evento di domani sera, quando presiederà una liturgia essenziale prima di aprire la Porta Santa. Per agevolarlo, è stata allestita una pedana che gli consentirà di avvicinarsi comodamente. Dopo di lui, alcuni concelebranti e fedeli rappresentativi di vari paesi attraverseranno la porta.