Papa Leone XIV in medioriente , in Libano dal 30 novembre al 2 dicembre con il tema «Beati i costruttori di pace»

Papa Leone XIV in medioriente , in Libano dal 30 novembre al 2 dicembre con il tema «Beati i costruttori di pace»

Papa Leone XIV in medioriente , in Libano dal 30 novembre al 2 dicembre con il tema «Beati i costruttori di pace» Photo Credit: Ansa ERDEM SAHIN

Gabriele Manzo

28 novembre 2025, ore 14:00

Grande attesa per la visita del santo padre nel paese dei cedri, dove si riuniranno ottantamila pellegrini cristiani da Siria, Iraq, Giordania e Egitto

Leone XIV a Beirut dopo la tappa turca della sua visita apostolica. «Beati i costruttori di pace», è il tema dei nel viaggio del Papa in Turchia e Libano . Se Nicea è il motore della sua presenza ad Ankara, la costruzione della pace è invece il motivo della scelta di volare anche a Beirut.


Tutto per la pace

«Beati i costruttori di pace» è infatti il motto della visita papale in Libano, (dal 30 novembre al 2 dicembre) diventato subito parola d’ordine sulle labbra del popolo libanese. Un popolo stanco, per la crisi economica e soprattutto della guerra che ancora imperversa nel sud, al confine con Israele. Ferite ancora aperte. Eppure la notizia della visita papale è stata accolta con entusiasmo. «Tutti aspettano il Santo Padre: cristiani, musulmani, drusi. Tutti». A parlare è monsignor Joules Boutros, il più giovane vescovo siro-cattolico del Paese dei Cedri. «Il Medioriente ribolle di conflitti. Adesso c’è una fragile tregua ma la paura è ancora tanta, perché in ogni momento le violenze possono riesplodere. Anche per questo viaggio coraggioso è un segno potente che non siamo dimenticati». Il programma, ci dice, è denso: incontrerà il presidente Joseph Aoun e tutte le principali autorità del Paese.

Le tappe della visita

Lunedì visiterà la tomba di san Charbel ad Annaya, poi il santuario mariano di Harissa - che fu tanto caro a Giovanni Paolo II - e incontrerà i patriarchi. Ci sarà poi un momento interreligioso in Piazza dei Martiri, simbolo di Beirut e poi l’atteso incontro di festa con i giovani a Bkerké, prima di quello serale con le comunità musulmane e druse. L’ultimo giorno visiterà l’Ospedale de la Croix a Jal ed Dib e poi il porto di Beirut, dove incontra familiari delle vittime dell’esplosione del 2020. «La messa finale sarà a Beirut», spiega Boutros: «Si riuniranno ottantamila pellegrini cristiani da Siria, Iraq, Giordania, Egitto. Perché l’unità non nasce dai compromessi politici, ma dall’Eucaristia. Cristo è il centro, il vero costruttore di pace». A pochi chilometri da Tripoli, nel campo di Kfardlakos, vivono migliaia di profughi siriani e iracheni

Una grande accoglienza

Le autorità civili e religiose preparano l’accoglienza come una festa nazionale. I giovani maroniti stanno organizzando la veglia notturna a Harissa, mentre i musulmani sunniti e sciiti hanno annunciato la loro presenza all’incontro nella piazza dei Martiri. «Qui il Papa non viene a parlare solo ai cristiani - spiega monsignor Boutros - ma a un popolo intero che ha sete di pace». Come molti giovani libanesi cristiani che, nonostante tutto, sognano un futuro nel loro Paese e scelgono di mettere su famiglia o di costruire una classe politica nuova che superi fazioni e corruzione. Una trentina di loro si sono iscritti alla Accademia per la pace, una scuola di leadership politica fortemente voluta dai vescovi libanesi.


Argomenti

Libano
pace
Papa

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Stati generali della natalità aperti a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

    Stati generali della natalità aperti a Roma dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

  • La pace tra Russia e Ucraina deve superare tante prove, anche l'ira del Cremlino per la diffusione di colloqui riservati

    La pace tra Russia e Ucraina deve superare tante prove, anche l'ira del Cremlino per la diffusione di colloqui riservati

  • I matrimoni gay contratti in uno stato europeo vanno riconosciuti in ogni stato membro dell'unione

    I matrimoni gay contratti in uno stato europeo vanno riconosciuti in ogni stato membro dell'unione

  • Neonata partorita in bagno a Ciriè, era a testa in giù nel water è grave, portata in ospedale con la madre

    Neonata partorita in bagno a Ciriè, era a testa in giù nel water è grave, portata in ospedale con la madre

  • Mondiali di calcio: per l'Italia c'è l'Irlanda del Nord, eventuale finale contro la vincente di Galles - Bosnia in trasferta

    Mondiali di calcio: per l'Italia c'è l'Irlanda del Nord, eventuale finale contro la vincente di Galles - Bosnia in trasferta

  • In provincia di Lecce omicidio - suicidio, una madre ha uciso il figlio di otto anni poi si è gettata nel fiume

    In provincia di Lecce omicidio - suicidio, una madre ha uciso il figlio di otto anni poi si è gettata nel fiume

  • A innsbruck macabro ritrovamento, madre e figlia di 10 anni erano state messe in un congelatore

    A innsbruck macabro ritrovamento, madre e figlia di 10 anni erano state messe in un congelatore

  • Le inseparabili gemelle Kessler trovate morte nei loro appartamenti, avevano 89 anni, aperta una inchiesta

    Le inseparabili gemelle Kessler trovate morte nei loro appartamenti, avevano 89 anni, aperta una inchiesta

  • Accordo Ucraina - Francia per acquisto di 100 caccia Rafale e sistemi di sicurezza spalmato su 10 anni

    Accordo Ucraina - Francia per acquisto di 100 caccia Rafale e sistemi di sicurezza spalmato su 10 anni

  • La morte del piccolo Giovanni, il padre si chiede perchè sono stati consentiti incontri senza protezione ?

    La morte del piccolo Giovanni, il padre si chiede perchè sono stati consentiti incontri senza protezione ?

Australia pioniera nel blocco social agli adolescenti: cancellati gli account dei giovani sotto ai 16 anni

Australia pioniera nel blocco social agli adolescenti: cancellati gli account dei giovani sotto ai 16 anni

Prende il via una nuova legislazione in materia di tutela dei minori, Meta provvederà a rimuovere i profili già dal 4 dicembre

Accordo Ucraina - Francia per acquisto di 100 caccia Rafale e sistemi di sicurezza spalmato su 10 anni

Accordo Ucraina - Francia per acquisto di 100 caccia Rafale e sistemi di sicurezza spalmato su 10 anni

Intanto all'Ucraina arriverà gas naturale americano dalla Grecia da dicembre a marzo, domani Zelenski sarà a Madrid, per continuare la raccolta di sostegno

Pressing degli Usa sull’Ucraina affinché accetti il piano di pace mediato con la Russia

Pressing degli Usa sull’Ucraina affinché accetti il piano di pace mediato con la Russia

Zelensky telefona a Macron, Starmer e Merz. Per Bruxelles niente pace senza Kiev