Parigi 2024, 3 medaglie per l'Italia e le azzurre della pallavolo sono in finale per l'oro Photo Credit: agenziafotogramma.it

VELA

Ruggero Tita e Caterina Banti conquistano l'oro nel Nacra 17 a Marsiglia, concludendo la medal race al secondo posto dietro alla Francia. Questo successo regala all’Italia la decima medaglia d’oro in questi Giochi, eguagliando il numero di titoli vinti tre anni fa. Riccardo Pianosi si qualifica per la finale del kite surf maschile, che si terrà venerdì (finale posticipata per mancanza di vento), dove affronterà Toni Vodisek (Slovenia), Maximilian Maeder (Singapore) e Valentin Bontus (Austria). Nel kite surf femminile, Maggie Ellen Pescetto non supera le semifinali e viene eliminata.





CANOA

Gabriele Casadei e Carlo Tacchini conquistano l’argento nel doppio 500 metri di canoa, aggiungendo un'altra medaglia al bottino italiano. La coppia azzurra ha chiuso alle spalle della Cina, ma davanti alla Spagna. Grazie a Casadei e Tacchini è arrivata la 30esima medaglia per l'Italia.





NUOTO

Nella nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci vince il bronzo nella gara femminile di 10 km in acque libere, mentre Giulia Gabrielleschi si classifica sesta. Chiara Pellacani si qualifica per la finale dei tuffi dal trampolino tre metri, mentre Elena Bertocchi viene eliminata.





PALLAVOLO

La nazionale italiana di pallavolo femminile raggiunge la sua prima storica finale olimpica. Le atlete guidate da Julio Velasco hanno sconfitto la Turchia in semifinale con i parziali di 25-22, 25-19, 25-22 e ora si preparano ad affrontare gli Stati Uniti per contendersi la medaglia d'oro a Parigi. Paola Egonu è stata straordinaria, lasciando poche possibilità alla squadra allenata dal Ct Santarelli, che ora si batterà contro il Brasile nella finale per il bronzo.