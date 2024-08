Parigi 2024: Marta Maggetti vola col vento, dal windsurf il sesto oro. Lorenzo Musetti è bronzo

Ancora due medaglie che splendono per i colori azzurri: una d’oro, l’altra di bronzo. Erano ventiquattro anni, da quando Alessandra Sensini si impose a Sydney 2000, che l’Italia non saliva sul podio più alto nel windsurf: a rompere il digiuno è stata Marta Maggini, cagliaritana, prima nella gara del così detto windsurf volante, una specialità nuova a livello olimpico. Erano cento anni, invece, quando De Morpurgo conquistò sempre il bronzo e sempre a Parigi, che l’Italia non saliva sul podio del tennis alle Olimpiadi. Un tabù infranto da Lorenzo Musetti, che nella finale per il terzo posto ha sconfitto in tre set il canadese Augier Alliassime. Un premio non solo all’immenso talento, ma anche allo spirito di sacrificio di Musetti, che neppure ventiquattro ore dopo avere perso la finale di Umago, non si è perso d’animo ed ha raggiunto Parigi, per costruire passo dopo passo il suo capolavoro. Una sorta di prologo alla finale di doppio femminile, che domani vedrà protagoniste Jasmine Paolini e Sara Errani. Sempre per il tennis, imperdibile la finale del torneo maschile tra Djokovic e Alcaraz, rivincita di quella di Wimbledon. Ma nel programma domenicale spicca la finale dei 100 metri, dove Marcel Jacobs proverà a difendere il titolo conquistato tre anni fa a Tokyo. Prima però ci saranno le semifinali, che vedranno impegnato l’altro azzurro Alì. Nel nuoto, grandi speranze per Gregorio Paltrinieri, in finale dei 1500 stile libero. Tornando ai risultati del sabato, sempre nel nuoto ancora quarta Simona Quadarella, che negli 800 stile libero ha bissato il piazzamento ottenuto sui 1500. Nel lancio del peso, al di sotto delle aspettative la prestazione di Leonardo Fabbri, che non è andato oltre il quinto posto. Nel girone di qualificazione, percorso netto per la nazionale di pallavolo maschile, che ha sconfitto 3 a 1 la Polonia: nei quarti c’è il Giappone.