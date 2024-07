Parigi 2024, oro per Ceccon nel nuoto, argento tra le polemiche per Macchi nella scherma Photo Credit: agenziafotogramma.it

SCHERMA

Le italiane sono state tutte eliminate nella sciabola individuale di scherma. Chiara Mormile è stata sconfitta dalla francese Berder con un punteggio di 15-10 nei sedicesimi di finale. Martina Criscio ha perso con lo stesso punteggio contro l'ungherese Szucs, sempre nei sedicesimi. Michela Battiston è stata eliminata con un 15-12 dall'ungherese Pusztai. Filippo Macchi ha conquistato la medaglia d'argento nel fioretto maschile, perdendo in finale 15-14 contro il rappresentante di Hong Kong, Long Ka Cheung. Guillaume Bianchi è stato eliminato ai quarti e Tommaso Marini agli ottavi.





NUOTO E PALLANUOTO

Sara Franceschi ha chiuso la prima batteria dei 400 misti di nuoto al settimo posto con un tempo di 4'48"89. Il miglior tempo è stato segnato dalla statunitense Emma Weyant con 4'36"27. Gregorio Paltrinieri si è qualificato per la finale degli 800 stile libero di nuoto con il terzo miglior tempo complessivo di 7:42.48. Anche Luca De Tullio si è qualificato, ottenendo il settimo tempo con 7:44.07. Il Setterosa ha esordito nel torneo olimpico di pallanuoto con una sconfitta, battuto 9-8 dalla Francia. Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri dorso con un tempo di 52 secondi netti, battendo il cinese Xu e l'americano Murphy. Benedetta Pilato si è piazzata al quarto posto nei 100 rana.





SURF

L'azzurro Fioravanti è stato eliminato dalla competizione di surf maschile alle Olimpiadi di Parigi, che si svolge a Tahiti. Il surfista di Marina di Cerveteri non è riuscito a passare al terzo round, battuto dal giapponese Kanoa Igarashi.





BEACH VOLLEY

Nel beach volley maschile, la coppia italiana composta da Cottafava e Nicolai ha conquistato la prima vittoria del torneo olimpico. Gli azzurri hanno battuto gli australiani Nicolaidis e Carracher con un netto 2-0, dimostrando grande affiatamento e determinazione.





JUDO

Veronica Toniolo, impegnata nella categoria -57 kg del judo femminile, è stata sconfitta nei sedicesimi di finale dalla giapponese Funakubo. Nonostante l'impegno, l'azzurra non è riuscita a superare la forte avversaria nipponica. Il sogno di una medaglia nel judo per Manuel Lombardo è sfumato nella finale per il bronzo nella categoria 73 kg. L'azzurro è stato sconfitto dal moldavo Osmanov per ippon.