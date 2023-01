Parigi, panico nella stazione ferroviaria Gare du Nord. Sei persone ferite con un punteruolo

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Un attacco di cui ancora si ignorano le motivazioni, avvenuto intorno alle 6.45 di questa mattina nella Stazione ferroviaria di Gare du Nord a Parigi, molto affollata al mattino. Un uomo ha ferito sei persone prima di essere bloccato dalle forze dell'ordine, che hanno aperto il fuoco.

L'AGGRESSIONE QUESTA MATTINA





SI ESCLUDE LA PISTA TERRORISTICA

Nessun elemento al momento permetterebbe di dire che quello di questa mattina sia un attacco di natura terroristica. Lo rivelano fonti vicine alla procura di Parigi, che ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio, affidata alla polizia giudiziaria. Ancora da ricostruire le ragioni dell'aggressione, che ha provocato un'ondata di panico fra i passeggeri dei treni e della RER, la metropolitana regionale. Gare du Nord è infatti un punto nevralgico, in cui arrivano tutti i pendolari che abitano nella banlieue nord, ed è considerata anche la prima stazione d'Europa e la terza al mondo per flusso di passeggeri, con circa 700.000 persone al giorno e oltre 220 milioni visitatori all'anno.

Tutto è accaduto poco prima delle 7: l’uomo ha utilizzato un’arma da taglio, forse un punteruolo, e ha ferito lievemente sei persone. È stato subito immobilizzato da due poliziotti, di cui uno non in servizio che stava rientrando a casa dopo la fine del turno. Gli agenti hanno sparato tre colpi di pistola. Una delle pallottole avrebbe raggiunto al torace l’assalitore, che ora è ricoverato in ospedalecome ha dichiarato il Ministro dell’interno francese Gerald Darmanin, che si è recato subito sul posto e ha voluto complimentato con le forze dell'ordine per la. A portare il loro sostegno ai cittadini sono andati anche il prefetto di Parigi, Laurent Nunez, e la sindaca Anne Hidalgo.