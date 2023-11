Parigi, paura in una stazione. Donna minaccia di farsi esplodere, la Polizia spara

La guerra in Medio Oriente riaccende le paure di attentati in Europa. L'ultimo episodio questa mattina a Parigi, dove la tensione è altissima. Una donna avrebbe minacciato di farsi esplodere in una stazione del treno. È stata bloccata dalla Polizia, che le ha sparato un colpo di pistola.





MINACCE DI MORTE SUL TRENO

Tutto avrebbe avuto inizio su un treno proveniente dalla banlieue della Val de Marne, dove la donna, velata, avrebbe inneggiato ad Allah e gridato minacce di morte nei confronti degli altri passeggeri, che l’hanno segnalata alla Polizia. Gli agenti sono intervenuti nella stazione Bibliothèque François-Mitterrand, che è stata immediatamente evacuata secondo il piano antiterrorismo Vigipirate. La donna è stata isolata, poi, secondo la versione della procura, avrebbe rifiutato di obbedire alle ingiunzioni delle autorità, che le chiedevano di mostrare le mani. Avrebbe poi minacciato di farsi esplodere. Anche se secondo i primi rilievi non aveva con sé alcun esplosivo. Gli agenti hanno sparato un colpo di pistola.ha detto il portavoce del sindacato della Polizia. La donna è rimasta ferita all’addome. Ora si trova in ospedale, in prognosi riservata.





APERTE DUE INCHIESTE

La procura di Parigi ha annunciato di aver aperto due inchieste. La prima è per ''apologia'', ''minacce di morte'' e ''atto di intimidazione contro un depositario dell'autorità pubblica per impedirgli di svolgere la sua missione'', come spiegacitando una fonte della polizia giudiziaria di Parigi. La seconda, interna alla Polizia, per ''violenza volontaria'', per l'utilizzato dell'arma. Intanto la stazione resta isolata. Le unità cinofile e gli artificieri stanno verificando la presenza di eventuali ordigni.