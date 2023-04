Particelle cosmiche svelano un tesoro nel sottosuolo di Napoli, grazie a una tecnica dai grandi acceleratori

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Scoperta nel sottosuolo, in pieno centro storico di Napoli, un'inaccessibile camera funeraria di epoca ellenistica: è stata individuata, come ha spiegato l'agenzia di stampa Ansa, che ha dato per prima la notizia, grazie alle particelle prodotte dallo scontro dei raggi cosmici con l'atmosfera della Terra, chiamate muoni . La radiografia così ottenuta ha reso possibile il ritrovamento. Il risultato è pubblicato sulla rivista Scientific Reports dal gruppo di ricerca nato dalla collaborazione fra Università di Napoli Federico II, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e l'Università giapponese Nagoya in Giappone . Il coordinamento è di Valeri Tioukov, dell'Infn di Napoli.





Il sottosuolo di Napoli fonte di ricchezza