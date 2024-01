Paura a Roma, due rapinatori tentano l'assalto a una banca: minacce a impiegati e clienti con le pistole

Tentata rapina

Il colpo è fallito e per fortuna senza conseguenze gravi per gli impiegati e i clienti della filiale del Credito Cooperativo di San Basilio, quartiere periferico della Capitale. due rapinatori di 51 e 48 anni, entrambi con precedenti sono stati arrestati in flagrante dalla polizia. Minuti di paura per gli impiegati dell’agenzia che si sono trovati di fronte i due, nei minuti immediatamente successivi all'apertura delle porte come ogni giorno. Con loro c'erano anche un paio di clienti tenuti sotto la minaccia delle pistole per qualche istante, prima dell'intervento degli agenti allertati da un impiegato. I due rapinatori sono scappati gettando via le due pistole all’ interno di un cestino del bagno della banca ma sono stati bloccati e arrestati. Le indagini ora puntano ad appurare se i rapinatori puntassero alla cassaforte a tempo. Si cerca anche di capire se i due fermati avessero complici che si sono dileguati prima dell’arrivo della polizia.