Pechino Express: riparte il viaggio più avventuroso della TV italiana. Costantino della Gherardesca: “Pechino Express tira fuori una parte inedita dei concorrenti. Ho visto un’India molto diversa da tutte le altre volte in cui ci sono stato”

Riparte Pechino Express, il viaggio più avventuroso e appassionante della televisione italiana. Dal 9 marzo, ogni giovedì in prima serata, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, al via la nuova edizione di Pechino Express. Con la conduzione di Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio, Pechino Express porterà le nove coppie lungo “La via delle Indie”.

IL VIAGGIO

La nuova edizione di Pechino Express, la seconda targata Sky Original e realizzata da Banijay Italia, porterà le nove coppie ad affrontare un affascinate viaggio nel cuore dell’Asia. RTL 102.5 è la radio ufficiale dello show. “L’India sta avendo una grande crescita, l’ho vista molto diversa da tutte le altre volte in cui ci sono stato. Paese dove convivono tradizioni antiche e cultura contemporanea”, racconta Costantino della Gherardesca. “L’India è un paese ricco di contrasti, per noi l’impatto è stato forte. Sono stato concorrente del 2019, è stata l’avventura più importante della mia vita, mi ha dato la possibilità di staccare dalla quotidianità e farmi conoscere sotto questa veste. Durante il viaggio anche i disagi sono vissuti in maniera diversa. Fra conduttore o concorrente rifarei il concorrente, con lo zaino e l’adrenalina”, continua Enzo Miccio. In dieci puntate, nella nuova edizione, gli spettatori potranno assistere alla bellezza di luoghi dove la spiritualità orientale si intreccia alla natura selvaggia. L’itinerario di questa stagione si svilupperà lungo “La via delle Indie”: la partenza sarà nella metropoli Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell’India, sfaccettato ed enorme Paese del sud est asiatico, il secondo più popoloso al mondo, quindi di corsa verso il Borneo malese e infine in direzione Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico.

LE COPPIE

Le nuove coppie, guidate da Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio, compongono un cast ricco di personalità: Giorgia Soleri e Federippi, a formare la coppia de “Le Attiviste”. “Quando mi hanno chiesto di fare Pechino Express ho pensato a tutte le mie malattie croniche. Ma non potevo rinunciare a questa esperienza. È stato complesso, considerando l’imprevedibilità delle mie malattie. La cosa più importante è stata avere al mio fianco Federica, la mia migliore amica e compagna di viaggio, è stato come un gioco della fiducia”, spiega Giorgia Soleri in conferenza stampa. Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”. “Io e Matteo siamo abituati allo sforzo fisico, la stanchezza non è stata un problema. Pechino Express ti mette in gioco sotto altri aspetti, è un viaggio che non faresti mai da solo, ci ha messo alla prova sull’adattamento. Giocare in coppia con Matteo è stata una grande esperienza. Siamo sposati da poco e all’inizio ero restia a partecipare, alla fine siamo tornati più forti di prima, uno compensa le mancanze dell’altro”, racconta Federica Pellegrini. “L’obiettivo di ogni coppia era andare più avanti possibile, in questo ecosistema, se vuoi restare, devi eliminare. Quindi tutti amici, ma fino ad un certo punto. Ciò porta anche a situazioni di tensione”, continua Matteo Giunta. Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”, Carolina Stramare e Barbara Prezia sono “Le Mediterranee” e Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”, “Conosco Totò come le mie tasche, i pregi e i difetti. Non abbiamo avuto problemi, qualche litigata ma finiva lì. In India non è stato neanche geloso”, dice Barbara Lombardo. “Noi sportivi giriamo tanto ma vediamo poco, esperienza unica che mi porterò dietro. Farla con mia moglie l’ha resa ancora più bella, una grande guerriera. Per me è stata una rivincita dopo un anno di problemi fisici”, continua Totò Schillaci.

IL FORMAT

Adrenalina e competizione accompagneranno le coppie lungo l’itinerario che le condurrà verso la vittoria finale. Con solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione. Fabrizio Ievolella, CEO di Banijay Italia, afferma: “Pechino Express è l’unico format che ogni giorno sposta una troupe di 120 persone, ha una complessità che nessun programma ha, è una sfida di produzione. Non si vede ciò che c’è dietro perché è tutto nascosto, ma è la resa ciò che conta. Il format è in ottima forma, Pechino è un unicum del panorama italiano, tiene fede alla promessa di qualità fatta agli spettator i ”. “Format fortemente voluto da Sky, fa parte dei top 3 dei nostri programmi di intrattenimento. Pechino Express è un programma che si rinnova sempre, un viaggio con un coppie più o meno conosciute e una conduzione spumeggiante. La novità di quest’anno è avere una coppia a condurre, con Costantino della Gherardesca ci sarà Enzo Miccio. Pechino Express è un programma che dà vita a nuove celebrity, infatti, Victoria Cabello e Paride, che hanno partecipato a Pechino lo scorso anno, sono in partenza con un nuovo format”, dichiara Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia.