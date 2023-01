"Per anni il telefono non ha squillato, adesso faccio quello che sognavo": il racconto di Maurizio Ferrini

"Il personaggio della Coriandoli non mi ha mai tolto nulla. Anzi": Maurizio Ferrini, una vita in tv (prima con Arbore e poi in programmi del palinsesto generalista) riavvolge il nastro. E in radiovisione su RTL 102.5 News parla del suo passato, che non rinnega. "Ho detto tanti no, forse troppi. Ma ammetto che grazie a quelle scelte adesso faccio ciò che amo. Mi sento appagato", continua nel corso dell'intervista a Trends & Celebrities.

LA NUOVA VITA

Ferrini vive in simbiosi con il personaggio di Emma Coriandoli ed oggi può contare sulla presenza fissa a "Che tempo che fa?", il programma della domenica di Fabio Fazio. Per lui si tratta di una nuova vita, una seconda pelle. "Mi diverto con Fazio, mi piace quel programma e sono davvero soddisfatto", aggiunge.

"DEVO TUTTO A GIANNI BONCOMPAGNI"

Oggi Ferrini vive a San Marino, una repubblica nel cuore dell'Italia dove comunque si sente a casa. "Devo tutto a Boncompagni. Fu lui a scoprire il mio talento, mi suggerì un giorno di interpretare un personaggio femminile. Pensai subito alla mia vicina di casa, solo perché sono un grande osservatore ed ho attinto molto nella mia carriera dagli altri", aggiunge nel corso dell'intervista. Il personaggio della Coriandoli è nato così, quasi dal nulla e molto semplicemente. Oggi resta una delle "maschere" più amate della televisione italiana. "Ricordate che non ha il marito. E' vedova", dice sorridendo.