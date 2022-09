Per Renato Zero grande festa al Circo Massimo per celebrare i suoi 70 anni, previste in tutto 6 serate-evento

Renato Zero ha conquistato il Circo Massimo con la prima delle sei serate per quella che doveva essere la festa per i 70 anni dell'artista e che, a causa del Covid, è stata rimandata di due anni. Ad aprire il concerto , durato oltre tre ore e mezza, è stata una dedica, in musica e parole, alla sua Roma e ai suoi fans . Un inedito dal titolo "Quel bellissimo niente, che omaggia la capitale dove tutto iniziò". "Eravamo ragazzi, persi in mezzo alla gente. Quanti sogni rincorsi tra vicoli e piazze di questa città e bastava un vecchio pianoforte dentro un bar, mi sembrava imponente quella gioia da niente", ha cantato Renato Zero, come ha testimoniato l'Ansa, in splendida forma e con un lungo cappotto bianco e nero. "Quante vite mi hai lasciato vivere, Ci sei stata da sempre mia bellissima gente. Abbi cura di te. E di me..".





Festa doveva essere e festa è stata

Festa doveva essere e festa è stata con 15 mila spettatori in visibilio per Renato Zero. Un concerto in cui sono stati ripercorsi 55 anni di carriera attraverso 44 album e oltre 500 canzoni, una "marea" di musica sottolineata dall'ironia dello stesso cantante romano: "Ho scritto quanto cinque cantautori messi insieme". Poi la parte intima della sua carriera, la vita fuori dagli schemi: " Cambiare pelle tante volte ", ha detto Renato, " mi ha permesso di riconoscere la mia . Ero la mia bandiera, unico cittadino di quella terra di Utopia che ho sempre abitato".





Scaletta del concerto e ospiti

Una scaletta quella del concerto di ieri con ben 32 brani, da "Cercami" a "Spiagge", passando per "Mi vendo", Più su", "I Migliori anni", per chiudere con "Il cielo". Al Circo Massimo non sono mancati i colleghi amici come Jovanotti (scambio di cortesie dopo che Renato era salito sul palco del Jova Beach Party questa estate), i Neri per Caso, Morgan, Fabrizio Moro e Giorgio Panariello. "Altri amici, parenti stretti", ha detto Renato Zero, "arriveranno nei prossimi giorni". Sul palco anche un'orchestra di 50 elementi, una band composta da 7 musicisti, otto coristi, 23 ballerini. Prossimi appuntamenti di "Zerosettanta live" stasera, domani, il 28, il 30 settembre e il 1° ottobre.