Pizzaut: furto nel ristorante inclusivo in provincia di Milano. Il fondatore: “Non c’è ritegno”

Il fondatore di PizzAut, Nico Acampora, in lacrime per il furto e i danni arrecati al ristorante di Cassina De Pecchi in provincia di Milano. È la prima pizzeria completamente gestita da ragazzi autistici.

Acampora, proprietario dell’azienda e quindi di una realtà diventata poi un modello d’inclusione e integrazione, ha pubblicato un video sulle sue pagine social nel quale viene mostrato lo stato attuale del locale. "Mi hanno svegliato la mattina presto di soprassalto dicendo: “Nico corri perché qualcuno stanotte ha sfondato la porta sul retro ed è entrato nel locale. È poi andato alla cassa, ha buttato tutto all'aria, ha rubato il fondo cassa, le mance dei ragazzi. Si deve essere fatto male entrando perché ha lasciato dei soldi e delle macchie di sangue. Ora stiamo aspettando i carabinieri. Man mano arrivano i ragazzi, non vi dico le loro reazioni. Uno di loro ha detto: 'Speriamo che non si siano fatti male", dice Acampora con voce visibilmente rotta e mostrando la devastazione del locale.

Poi prosegue “Non c'è ritegno, hanno fatto quello che vogliono nel ristorante. Ci sono vetri dappertutto, sangue sul pavimento, un vetro sfondato, una porta divelta, la cassa buttata all'aria... per rubare poche centinaia di euro. Avete fatto migliaia di euro di danni, ma soprattutto avete ferito il nostro cuore".

Dopo pochi minuti dalla pubblicazione del video, è scattata la solidarietà. PizzAut è diventata un'istituzione, un esempio da seguire, supportata da una rete di benefattori che credono fermamente nella causa. Ma Acampora non vuole beneficenza "In molti mi state chiedendo un codice Iban per ripagare ai danni fatti dai malviventi, oltre 7000 euro o per ripagare i 2 computer che hanno rubato. Vi faccio un altra proposta, venite a Cassina a Mangiare, fate sentire la vostra vicinanza ai ragazzi e non preoccupatevi di altro...preoccupiamoci solo dei ragazzi, solo del loro benessere, venite a fargli due coccole. Facciamoli tornare a quello straordinario diritto che hanno conquistato...il lavoro" conclude.





IL PROGETTO PIZZAUT

PizzAut è una pizzeria unica in Italia. Questo locale si distingue per il suo approccio alla lentezza, offrendo un ambiente rilassato dove i clienti possono godersi il tempo e il cibo senza fretta. Gestito da ragazzi con autismo, come Alessandro, Gabriele e Francesco, che lavorano con grande attenzione, PizzAut si propone come un luogo di incontro lontano dai ritmi frenetici della vita quotidiana. Il progetto nasce dalla volontà di Nico Acampora, padre di Leo, un bambino di 9 anni con autismo, di creare un'opportunità lavorativa e sociale per ragazzi con disturbi dello spettro autistico. PizzAut non è solo un'impresa commerciale, ma un laboratorio di inclusione sociale, reso possibile grazie al supporto di altri genitori che hanno voluto puntare su questa causa.