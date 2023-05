Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5 torna martedì 29 agosto all’Arena di Verona. Marco Mengoni è il primo artista annunciato. L’artista a RTL 102.5: «Il 29 agosto al Power Hits di RTL 102.5 all’Arena di Verona ci sarò anche io. Ovvio! Sarò lì con Elo

Ritorna Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell'estate italiana. Martedì 29 agosto, dall’Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d’Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il “Power Hit dell'estate del 2023”. Sono già aperte le prevendite.

RTL 102.5 affida a Marco Mengoni - già vincitore del premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2021” con il brano “Ma Stasera” – il lancio della 7ª edizione di Power Hits Estate. Ospite della prima radiovisione d’Italia, l’artista ha annunciato in diretta che farà parte dell’incredibile cast di artisti che il 29 agosto saliranno sul palco dell’Arena di Verona. Con lui, sul palco di Power Hits Estate, l’amica e collega Elodie. «Il 29 agosto al Power Hits di RTL 102.5 all’Arena di Verona ci sarò anche io. Ovvio! Sarò lì con Elodie e la nostra ‘Pazza Musica’», dichiara Marco Mengoni.

Marco Mengoni, dopo aver vinto la 73ª edizione del Festival di Sanremo con la splendida “Due vite” (triplo platino) ed essersi classificato quarto all’Eurovision Song Contest a Liverpool, tornerà ad infiammare l’estate con “Pazza Musica”, il nuovo singolo con Elodie contenuto nel progetto discografico “Materia (Prisma)”, terzo ed ultimo album della trilogia multiplatino MATERIA, in uscita domani, venerdì 26 maggio. 13 anni di carriera, 8 album in studio, 73 dischi di platino, 2 miliardi di stream audio/video e 9 tour live per il cantautore che quest’estate tornerà dal vivo con il suo tour MARCO NEGLI STADI e il prossimo autunno con il primo tour nei grandi spazi europei, portando on stage le sue hit più famose e i brani della trilogia MATERIA.

Per il settimo anno consecutivo, anche quest’anno sarà l'Arena di Verona ad accogliere la 7ª edizione di Power Hits Estate. L'Arena, con la sua storia e la sua bellezza senza pari, che ha visto esibirsi i più grandi artisti al mondo, si conferma ancora una volta il luogo ideale per il grande show della prima radiovisione italiana. Power Hits Estate rappresenta il culmine e la conclusione dell'estate italiana. Lo spettacolo, che riunisce le hit più popolari dell'estate e gli artisti di maggior successo, sarà l'occasione per salutare la stagione estiva con una serata ricca di musica, emozione e tanto divertimento.

Sarà possibile seguire Power Hits Estate in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno e in chiaro su TV8.

L’hashtag ufficiale del Power Hits Estate è #RTL1025phe23