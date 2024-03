Primarie americane, oggi è il super tuesday: si vota in quindici stati

PASSAGGIO CHIAVE VERSO LA CASA BIANCA

E’ il momento chiave delle primarie, una tappa fondamentale nella corsa verso la Casa Bianca. Sono quindici gli stati chiamati oggi al voto: Alabama, Alaska (solo Repubblicani, per i democratici si voterà ad aprile), Arkansas, California, Colorado, Iowa (ultimo giorno in cui gli elettori democratici possono inviare il loro voto per corrispondenza), Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont e Virginia; a questi si aggiunge il territorio delle Samoa americane.

DIFFERENZE TRA STATI

Le modalità di voto e variano da Stato a Stato: in alcuni casi possono votare anche le persone che non sono membri registrati del partito. In sei stati che questo è possibile: si tratta di Alabama, Arkansas, Minnesota, Texas, Vermont e Virginia. Negli altri Stati, invece, viene organizzato il caucus, cioè possono votare soltanto gli elettori registrati come appartenenti a quel determinato partito, peraltro il voto è preceduto da un dibattito pubblico. Gli Stati non pesano tutti allo stesso modo perché non eleggono lo stesso numero di delegati, quindi peserà maggiormente vincere stati come il Texas (che da solo assegna 155 delegati repubblicani e 241 delegati democratici): è questo il motivo principale per cui il Super Tuesday rappresenta ogni volta il vero punto di svolta nelle primarie per le presidenziali Usa.