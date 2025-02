Primavera fuori stagione, il monito lanciato dall’Anbi

Durante il mese di febbraio, infatti, Napoli sarà più calda de Il Cairo, con una “primavera” di gran lunga in anticipo sui tempi, questo è l’avvertimento dell'Anbi sulla situazione meteorologica attuale in Italia dopo che, inoltre, anche l'osservatorio Copernicus ha confermato come quello appena passato sia stato il mese di gennaio più caldo di sempre. Nel capoluogo campano si prevedono temperature massime che toccheranno quota 18 gradi nelle prime ore del pomeriggio, solo uno in meno, quindi, rispetto alle previsioni per Riyad, capitale dell'Arabia Saudita. Le alte temperature si riflettono anche sulle acque del Mediterraneo, con una temperatura marina di 16 gradi, che le fa preannunciatrici di eventi climatici estremi, come i violenti nubifragi che si sono verificati in Sicilia e Calabria, per poi spostarsi più a Nord.

Non eventi occasionali

Gli eventi meteo dalle caratteristiche estreme, tuttavia, non sono affatto occasionali ma continuano a segnalarsi lungo tutta la penisola, tanto che Francesco Vincenzi, presidente “Anbi”, ha dichiarato come in Italia “non non si percepisca quel cambio di passo in termini di adattamento alla crisi climatica e che pare invece finalmente entrare nelle direttrici europee” sottolineando come sia fondamentale un’inversione di rotta e presa di coscienza.

A completezza del quadro climatico si aggiungono anche le mappe meteorologiche dell’ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) che, nelle province di Messina e Catania, evidenziano come le piogge intense del fine settimana scorso abbiano provocato la piena di diversi torrenti, alcuni dei quali anche straripati. Così come lo stesso ciclone mediterraneo ha causato grandinate e nubifragi (con accumuli di oltre 100 millimetri di pioggia) che hanno colpito anche le province di Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone, provocando straripamenti di torrenti e numerose frane.





Accumuli e scarsità

A contrastare questa situazione, però, c’è la scarsità di piogge nelle aree interne della Sicilia, dove solo poche stazioni di rilevamento hanno registrato precipitazioni cumulative a due cifre nelle ultime 48 ore, concentrate principalmente nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa e in parte del Trapanese.

Una nota positiva, sul fronte delle risorse idriche del nostro Paese, è però la ripresa che riguarda alcune regioni meridionali, a partire proprio dalla Sicilia che, grazie ai recenti due mesi più piovosi del consueto ha visto incrementare i volumi stoccati negli invasi di oltre 50 milioni di metri cubi, salvo poi trovarsi costretta, a causa di criticità strutturali delle opere idrauliche, a riversare in mare una parte consistente di quanto ottenuto.

“È difficile accettare la condizione di un’isola dove basterebbe la manutenzione dell’esistente ed il completamento degli schemi idrici per dare un significativo incremento alla resilienza di territori esposti più di altri agli sconvolgimenti dettati dalla crisi climatica”, commenta Massimo Gargano, direttore generale di “Anbi” sottolineando, ancora una volta, come non si possa non parlare di “crisi climatica”.



Non solo rischi per il pianeta

L'aumento delle temperature ha effetti diretti sulla salute umana e sugli ecosistemi, incrementa il rischio di malattie e fa proliferare insetti e batteri, a sostenerlo sono gli esperti della Società italiana di Medicina ambientale (Sima) in seguito all'allarme lanciato dall'Osservatorio Anbi sulle Risorse idriche. "Il surriscaldamento che sta interessando l'Italia non solo altera l'equilibrio di tutti gli ecosistemi minacciando gli elementi essenziali come acqua, aria e cibo, spiega il presidente Sima, Alessandro Miani, ma modifica anche la frequenza e la distribuzione di molte malattie infettive. L'aumento delle temperature medie crea le condizioni ideali per la trasmissione di molteplici agenti patogeni così come non sono da sottovalutare anche gli aspetti psicologici", aggiunge.