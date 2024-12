Prime multe per violazioni del nuovo codice della strada in tutta Italia. Salvini, il mio dovere è salvare vite

Da Napoli a Firenze e Viterbo fioccano le prime multe per diverse violazioni delle norme del nuovo codice della strada. Di buon’ora il malcapitato napoletano è stato pizzicato al telefono mentre guidava. Nel capoluogo toscano sono scattate 6 multe a chi era senza casco in monopattino, a Viterbo invece si registrano le prime due violazioni, in Italia, per guida in stato di ebrezza. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, commenta le prime multe, auspica siano poche perché spiega “il mio obiettivo non sono le sanzioni, il mio dovere è salvare vite. Basta a chi guida ubriaco, drogato, e a chi va in due in monopattino contromano sul marciapiede”. Ma secondo il Codacons l’inasprimento delle sanzioni previsto dal nuovo Codice della strada rischia di trasformarsi in una stangata per pochi, se non sarà accompagnato da un reale incremento dei controlli lungo le strade.

LA PRIMA MULTA A NAPOLI

Un primato niente affatto positivo per la patria della pizza. La prima sanzione, scattata di buon’ora, ha colpito un automobilista pizzicato al telefono. In realtà, la motivazione non ha sorpreso i vigili urbani, il comandante della Polizia locale, Ciro Esposito, se lo aspettava “L'uso del cellulare alla guida è in effetti la violazione più frequente”. Più in generale Esposito commenta le norme molto rafforzate, una maggiore attenzione e pene più severe, quindi sottolinea come sarà importante anche l’introduzione dell'Alcolock che non consente la partenza dell'auto se si eccede con l'uso di alcol.

CROCE MONOPATTINI, DA FIRENZE A VERONA

Subito dopo la mezzanotte i vigili hanno fatto valere il nuovo codice della strada. A Verona una decina i verbali redatti per violazioni dell'utilizzo del casco alla guida di monopattini e per utilizzo del cellulare alla guida. In particolare all’automobilista sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,90 gr/l, che ha fatto strage di veicoli in sosta, la sanzione comporterà dopo la condanna penale e la sospensione della patente, un periodo di almeno tre anni di alcol-zero e l'installazione dell'alcolock quando sarà emanato il decreto attuativo. A Firenze le prime sei contravvenzioni (50 euro ciascuna) ad altrettanti conducenti di monopattino che circolavano senza casco. Il nuovo CdS prevede anche l'obbligo della targa e dell'assicurazione ma ancora non sono stati varati i decreti attuativi alla normativa. Infine a Vierbo due automobilisti in stato di ebbrezza hanno tamponato due volanti, entrambi positivi a un tasso alcolemico del sangue superiore al 2%.