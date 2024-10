Prime Video, novembre 2024: In arrivo la saga di Harry Potter e la trilogia del Cavaliere Oscuro

Su Prime il mese di novembre riserva delle belle sorprese per tutti i cinefili. Mentre si abbassano le temperature e le giornate si accorciano, sulla piattaforma streaming sono in arrivo alcuni titoli molto utili da gustare sul divano e che si prestano a vere e proprie maratone.





LA GUERRA CIVILE AMERICANA RACCONTATA DA GARLAND

Tra le novità svetta su tutti la pellicola di Alex Garland, “Civil War”, che rientra sicuramente tra i titoli più interessanti usciti in questo 2024. È ambientato in un futuro prossimo, nel quale gli Stati Uniti stanno combattendo una logorante guerra civile a causa della polarizzazione tra fazioni avverse. Le ostilità, dai social si sono trasferite nella realtà, portando a un vero e proprio conflitto armato. Mentre due candidati lottano per sedersi sulla sedia presidenziale della Casa Bianca, le forze armate attaccano i civili e i giornalisti vengono fucilati a Capitol Hill. In questo clima bellico, una fotoreporter (Kirsten Dunst) attraversa le zone di guerra e tramite i suoi occhi osserviamo questa terribile realtà. In arrivo in piattaforma il prossimo 1 novembre.





DA HARRY POTTER A BATMAN

Spazio a saghe e trilogie nei prossimi giorni su Prime. Dal primo novembre, ottima se restate a casa durante il Ponte di Ognissanti, sarà rilasciata nuovamente l’intera saga di Harry Potter, con tutti e otto i film del maghetto più famoso del cinema. La pietra filosofale (2001), La camera dei segreti (2002), Il prigioniero di Azkaban (2004), Il calice di Fuoco (2005), L’ordine della fenice (2007), Il principe mezzosangue (2009), I doni della morte parte 1 e 2 (2010,2011). Ma non solo. Spazio anche alla trilogia di Christopher Nolan dedicata al Cavaliere Oscuro e alla trilogia anni 80 di Ritorno al futuro (1985-1990). Per i più piccoli e per tutta la famiglia saranno rilasciati parecchi cartoon Dreamwork, nell’anno dei 30 anni dello storico studio di animazione fondato da Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg e David Geffen. Tra i titoli in arrivo Madagascar, Kung Fu Panda, I Croods.





L’ELENCO COMPLETO DEI FILM IN ARRIVO

Civil War | 1 novembre

Long Distance | 11 novembre

Improvvisamente a Natale mi sposo | 28 novembre

Un eroe sconosciuto | 30 novembre

Agente Cody Banks | 1 novembre

Agente Cody Banks 2 - Destinazione Londra | 1 novembre

Ritorno al futuro - la trilogia | 1 novembre

Batman Begins | 1 novembre

Bill & Ted Face the Music | 1 novembre

Un mitico viaggio | 1 novembre

Harry Potter - la saga completa | 1 novembre

Kung Fu Panda | 1 novembre

Kung Fu Panda 3 | 1 novembre

Madagascar | 1 novembre

Now You See Me 2 | 1 novembre

I pinguini di Madagascar: Il film | 1 novembre

Balle spaziali | 1 novembre

Spirit - Cavallo selvaggio | 1 novembre

I Croods | 1 novembre

Il cavaliere oscuro | 1 novembre

Il cavaliere oscuro - Il ritorno | 1 novembre

Attenti a quelle due | 1 novembre

Shark - Il primo squalo | 1 novembre

West Side Story | 1 novembre

Ace Ventura - L'acchiappanimali | 6 novembre

Ace Ventura - Missione Africa | 6 novembre

Madagascar 2 | 7 novembre

Xxx | 13 novembre

xXx 2: The Next Level | 13 novembre

Spencer | 15 novembre

50 volte il primo bacio | 20 novembre

Big Fish | 20 novembre

Hostel: Part II | 20 novembre

Wild Life: Una storia d'amore | 27 novembre





FILM IN SCADENZA

Sisu - L'immortale | 17 novembre

Bottoms | 19 novembre

Winnie the Pooh: Sangue e Miele | 26 novembre

Spider-Man: Across the Spider-Verse | 29 novembre

No Time to Die | 30 novembre