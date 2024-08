Proseguono le indagini sull’omicidio di Sharon Verzeni, spunta un testimone

A Terno d’Isola è stato sentito per due volte dai Carabinieri un residente di via Castegnate, la strada in cui è stata uccisa Sharon Verzeni la notre tra il 29 e il 30 luglio. L’uomo, un pregiudicato di 77 anni, inizialmente aveva riferito che al momento del delitto stava dormendo, ma una telecamera lo ha ripreso sul balcone a fumare mentre passava una persona in bicicletta, non ancora identificata, nei minuti in cui è avvenuto l’omicidio. Il testimone che potrebbe avere visto qualcosa, data la posizione del suo terrazzo rispetto alla zona dell’accoltellamento, avrebbe sotenuto di non ricordare nulla. L'aggressione a Sharon è stata rapida. Resta il dubbio che l'assassino possa non avere lasciato il proprio dna sulla trentatreenne o sui suoi abiti. Ieri sono satti sentiti per sette ore i genitori della vittima. Gli interrogatori al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo proseguono senza sosta. Questa mattina è stata ascoltata per tre ore Maria Rosa Sabadini, la mamma di Sergio Ruocco, compagno di Sharon.