Qatar 2022, Brasile Portogallo già agli ottavi, battute Svizzera e Uruguay. Ghana in corsa per la qualificazione

BRASILE -SVIZZERA 1-0

I verdeoro si sono qualificati per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Tutto secondo pronostico, ma non senza fatica. La Svizzera si è confermata avversario solido cui è difficile fare gol. Ci è riuscito Casimiro a otto minuti dal 90esimo, con un gran tiro di esterno e in controbalzo che ha abbinato forza e qualità. Privo di Neymar infortunato, il Brasile nel primo tempo a creato una sola occasione, ma Vinicius è stato fermato da Sommer. Lo stesso attaccante del Real Madrid era andato in gol al 18esimo del secondo tempo, ma la rete è stata annullata per un precedente fuori gioco di Richarlison. Il momento migliore degli elvetici è stato a inizio ripresa, la nazionale rossocrociata però una volta sotto non ha avuto la forza di reagire ed è stato il Brasile a sfiorare il gol del raddoppio.





PORTOGALLO-URUGUAY 2-0

Anche i portoghesi sono qualificati per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Il successo sull'Uruguay è stato figlio del cinismo: la nazionale di Fernando Santos ha tirato pochissimo in porta, ma ha raccolto il massimo. Viceversa l'Uruguay ha creato occasioni, ma non ha saputo concretizzare. Protagonista della serata non è stato Cristiano Ronaldo ma Bruno Fernandes, autore della doppietta decisiva. Il giocatore dello United ha effettuato il tiro cross sul quale Ronaldo si è avventato senza però toccare il pallone che terminato direttamente in rete. Era il nono del secondo tempo, fino a quel punto l'occasione importante l'aveva avuta Bentancur murato da Diogo Costa. Una volta su sotto la nazionale sudamericana ha reagito con un palo colpito da Gomez. E con un'altra occasione non sfruttata da Suárez. Nel recupero il Var ha scovato un tocco di mano di Giménez che ha portato al rigore, trasformato da Bruno Fernandes visto che CR7 era già uscito dal terreno di gioco. Lo stesso Bruno Fernandes all'ultimo minuto ha anche colpito un palo. Il protagonista della serata è stato decisamente lui.