Qatar 2022, il Camerun batte il Brasile ma è fuori, passa la Svizzera che batte la Serbia. Uruguay beffato dalla Sud Corea

CAMERUN-BRASILE 1-0

Anche per il Brasile si tratta di una sconfitta indolore. Era già successo alla Francia, al Portogallo, alla Spagna. Chi ha giocato con la certezza o quasi di essere qualificato per gli ottavi ha alzato il piede dall'acceleratore e con le riserve in campo non ha dato il massimo. I verdeoro si qualificano comunque da primi del girone, perché hanno chiuso il girone in vantaggio di un gol rispetto la Svizzera nella differenza reti. È una bella favola quella del Camerun: gli africani lasciano il mondiale, ma salutano con un successo di grande prestigio contro il Brasile. Il gol decisivo lo ha segnato nei minuti finali Aboubakar. Che si è tolto la maglia per esultare, era già ammonito, ha ricevuto un secondo cartellino giallo e per questo è stato espulso. Il Brasile, con molte seconde line in campo, ha giocato una partita a ritmi bassi, senza forzare troppo. Qualche occasione l’ha creata ma nulla di speciale. Dagli ottavi di finale, con l'eliminazione diretta, l'atteggiamento dovrà cambiare. I brasiliani affronteranno la Corea del Sud.





SERBIA-SVIZZERA 2-3

Alla Svizzera sarebbe bastato anche un pareggio, gli elvetici per non correre rischi hanno vinto la loro partita e hanno anche sfiorato il primo posto del girone. La Serbia nel primo tempo è rimasta in gara e per qualche minuto è stata anche virtualmente qualificata. Nella ripresa però è mancato il colpo decisivo. Nel finale pochi tiri e molto nervosismo. Incontro con molti ribaltamenti di fronte: va in vantaggio la Svizzera con Shaqiri, rimontano i serbi prima con Mitrovic poi con Vlahović. Prima dell'intervallo pareggia Embolo. Il gol partita, inizio di presa, lo ha segnato Remo Freuler. La Svizzera negli ottavi di finale affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo









SUD COREA-PORTOGALLO 2-1

La qualificazione del Portogallo non è stata una sorpresa, i lusitani erano già stati promossi agli ottavi, andava puntellato soltanto il primo posto nel girone. Traguardo raggiunto nonostante la sconfitta, il 2-1 ha invece lanciato in orbita la Corea del sud che ha conquistato nel finale una qualificazione sudatissima e esaltante. Allo scoccare del 90esimo minuto il risultato era sull'1-1 e qualificato insieme al Portogallo era l’Uruguay. Dopo cinque minuti di partita i portoghesi si erano portati in vantaggio con Horta e già prima della mezzora era arrivato il pareggio della Corea con Kim Young Gwon. Il pareggio non bastava alla nazionale asiatica, che al 91esimo è andata a segno finalizzando un contropiede: gol di Hwang Hee Chan. Per esultare i coreani hanno dovuto attendere che finisse la sfida tra Uruguay e Ghana: un gol dei sudamericani avrebbe di nuovo ribaltato la situazione. L’attesa è stata lunga come i recuperi concessi in questo mondiale, ma alla fine i ragazzi di Seul hanno potuto festeggiare.