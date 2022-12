Qatar 2022, risorge l'Argentina, si salva la Polonia, fuori il Messico; qualificate anche Francia e Australia

POLONIA-ARGENTINA 0-2

Con due partite di ritardo è arrivata anche l'Argentina. Prima prova davvero convincente dell'Albiceleste, mai in discussione la vittoria contro la Polonia che vale anche il primo posto nel girone. Negli ottavi di finale l'Argentina affronterà l'Australia, evitato il confronto con la Francia. La selecion ha attaccato fin dai primi minuti, nel primo tempo l'occasione più clamorosa l'ha avuta Messi che però si è fatto parare un rigore da Szczęsny. A inizio ripresa, dopo un solo minuto di gioco il gol che ha sbloccato la partita: lo ha segnato McCallister. L'Argentina ha continuato ad attaccare e presto è arrivato il raddoppio di Alvarez; la Polonia ha badato esclusivamente a difendersi, Lewandowski non è mai entrato in partita, e se i polacchi si sono qualificati devono ringraziare Szczęsny che con le sue parate hai evitato che il passivo si dilatasse e attenuto dunque la Polonia in leggero vantaggio sul Messico a livello di differenza reti. I polacchi negli ottavi di finale affronteranno la Francia campione del mondo.





ARABIA SAUDITA-MESSICO 1-2

"Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere ho". È un Messico decisamente malinconico quello che abbandona il mondiale accompagnato dalle note della canzone di Enzo Jannacci. I messicani ci hanno provato, hanno vinto meritatamente la partita contro l'Arabia Saudita ma sono stati puniti dalla differenza reti. Questa eliminazione sa di beffa: la sentenza definitiva l'ha emessa il gol dei sauditi segnato in pieno recupero da Al Dawsari, ma anche in caso di vittoria per 2-0 sarebbero usciti: pari in tutto, sarebbe stata decisiva la parte disciplinare, con la Polonia che in queste tre partite ha subito meno ammonizioni. A segno per il Messico sono andati Martin e Chavez. Annullate per fuorigioco altre due reti. L'eliminazione del Messico è stata davvero una questione di centimetri.

DANIMARCA-AUSTRALIA 0-1

C'era una volta la Danimarca semifinalista degli europei, sconfitta-peraltro immeritatamente-dall'Inghilterra. Quella squadra ora pare non esserci più. Gli scandinavi escono dal mondiale al primo turno, avendo collezionato un solo punto in tre partite. Va avanti l'Australia, che per la seconda volta nella sua storia raggiunge gli ottavi di finale a un mondiale. Era accaduto già nel 2006, quando gli Aussie misero in difficoltà l'Italia di Marcello Lippi poi campione del mondo. L'obbligo di vittoria oggi toccava alla Danimarca, che infatti nella prima parte del primo tempo ha schiacciato sull'acceleratore. Ma non si è andati oltre un tiro di Jensen alzato in corner da Ryan. Nel secondo tempo l'Australia ha alzato il suo baricentro e ha dato una forte accelerata appena avuto la notizia del vantaggio della Tunisia contro la Francia, risultato che l'avrebbe estromessa dal mondiale. La paura degli australiani è durata soltanto tre minuti fino a che Leckie ha finalizzato con un bel diagonale una azione di contropiede. L'assalto finale della Danimarca è stato confuso e non efficace.