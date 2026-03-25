Qs Ranking 2026: l’Italia cresce nelle classifiche, La Sapienza prima al mondo negli studi classici

Il primato mondiale della Sapienza e le tre discipline nella top 10

L’Università La Sapienza di Roma mantiene il primo posto mondiale in Lettere classiche e Storia antica per il sesto anno consecutivo nella classifica Qs World University Rankings by Subject 2026. È la prima volta che un'università italiana si colloca con 3 materie nella Top 10 della classifica. Il risultato della Sapienza non si limita agli studi classici, infatti entra nella top 10 globale anche in Archaeology (archeologia ) che passa dall’11° posto al 7 ° e History of Art ( storia dell’arte ) dal 18° posto al 7°. Inoltre, l’Ateneo amplia la sua presenza tra le migliori università al mondo: 6 discipline nella top 50 e 26 discipline nella top 100, quindi per il numero complessivo di materie, La Sapienza è seconda in Italia dopo l’università di Bologna, che ne conta 50. Tra le nuove materie presenti ci sono Physics & Astronomy ( fisica e astronomia ), Modern Languages ( lingue moderne ) e Pharmacy & Pharmacology ( farmacia e farmacologia )

Il commento della rettrice Antonella Polimeni

"Il nuovo Qs World University Rankings by Subject 2026 - afferma la rettrice Antonella Polimeni - consolida l'eccellenza del nostro Ateneo, con la conferma del primato mondiale in Classics & Ancient History, ottenuto per il sesto anno consecutivo, e l'avanzamento nella top 10 in Archaeology e History of Art. Questi risultati rappresentano una testimonianza tangibile dell'impegno scientifico costante, della passione e della dedizione di una comunità accademica capace di custodire un'eredità culturale millenaria, proiettandola nel futuro, attraverso una ricerca e una didattica di respiro internazionale che la pone stabilmente ai vertici mondiali delle classifiche" conclude la rettrice.

Come viene stilata la graduatoria di QS

Il ranking del World University Rankings by Subject , per ciascuna delle discipline in classifica e delle cinque macroaree, il punteggio assegnato a ogni ateneo è frutto di diversi indicatori. Il primo indicatore è la reputazione accademica, basata su un sondaggio globale tra docenti e ricercatori che valutano la qualità dell'insegnamento e della ricerca. Il secondo è la reputazione presso i datori di lavoro, costruita sulle opinioni di recruiter in tutto il mondo. Il terzo indicatore misura le citazioni per paper, ovvero l'impatto delle pubblicazioni scientifiche. Il quarto è l'H-Index, che valuta la prolificità e l'impatto delle citazioni ricevute dai ricercatori. Il quinto, infine, è l'International Research Network (IRN), che analizza la rete di co-autori internazionali nelle pubblicazioni scientifiche, premiando le università con una rete di collaborazioni globale più estesa.

I risultati degli altri atenei italiani

Le università italiane continuano a ottenere risultati solidi nelle classifiche internazionali. Nel complesso, sono 60 gli atenei italiani presenti, con un totale di 769 posizionamenti nelle diverse discipline. Un dato in crescita rispetto all’anno precedente, che conferma una buona capacità di tenuta nel contesto internazionale. Accanto al primo posto della Sapienza, emergono altri risultati rilevanti: Il Politecnico di Milano si posiziona tra i migliori in Architettura e Art Design, il Politecnico di Torino è in crescita in Architettura, Ingegneria del petrolio e altre 4 discipline nella top 50, mentre la Bocconi resta un riferimento nelle discipline economiche. La scuola Normale di Pisa Superiore è 10ecima al mondo negli studi classici. Nel campo umanistico abbiamo i risultati più rilevanti grazie al Iuav di Venezia, Università di Roma Tre, Università di Bologna, Università di Pisa, Cà Foscari Venezia, Università Tor Vergata, Roma Tre e Luiss. Tra le altre istituzioni in classifica ci sono il Conservatorio Santa Cecilia con le arti performative, Pontificia Università Lateranense con teologia, l’Università Foro Italico con scienze motorie e il Campus Bio - Medico di medicina. Come nuovo ingresso nella classifica c’è l’Accademia Naba di Milano che è 41esima in Arte e Design.

Il valore del risultato

"I risultati del 2026 mostrano un'università italiana capace di esprimere eccellenze riconosciute a livello globale, ma meno efficace nel trasformarle in forza sistemica. Accanto a punte di altissimo livello, restano infatti disomogeneità nella capacità di ricerca, pressione sulle risorse, competizione internazionale per i talenti e difficoltà nel consolidare i risultati su scala più ampia. La sfida, per il sistema italiano, non è dimostrare di avere eccellenza. È riuscire a sostenerla nel tempo, ampliarla e renderla più diffusa tra discipline, istituzioni e aree strategiche della competitività accademica globale" sostengono gli esperti di Qs. La classifica 2026 conferma un sistema universitario italiano capace di esprimere eccellenze riconosciute a livello internazionale, soprattutto nelle singole discipline. Restano però delle criticità strutturali che limitano la competitività globale, rendendo necessario un rafforzamento degli investimenti e dell’internazionalizzazione.



