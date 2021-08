Quaranta anni fa il matrimonio tra Carlo e Diana nella cattedrale di St. Paul a Londra

È stato il primo royal wedding trasmesso in mondovisione, il matrimonio più importante del secolo passato. Il 29 luglio 1981 una poco più che ventenne Diana Spencer, in un abito color avorio con uno strascico di sette metri, varcava la navata della St Paul Cathedal per raggiungere all'altare il principe Charles Philip Arthur George, erede al trono della Gran Bretagna. Incollati ai televisori 750 milioni di telespettatori, ed oltre 600 mila sudditi accorsi ad assistere nelle strade di Londra. Si erano fidanzati ufficialmente il 24 febbraio dello stesso anno, e prima delle nozze si era visti solamente 12 volte. Lady Diana aveva scelto un anello in oro bianco con una corona di diamanti, disposta intorno ad uno zaffiro blu. Lo stesso anello che oggi brilla al dito di Kate Middleton, moglie del suo primogenito William.





Triste matrimonio

Le premesse di un matrimonio infelice si mostrarono ancora prima del sì. Diana mentre percorreva la navata della cattedrale scorse Camilla Parker-Bowles fra i presenti, e rimase sconvolta, senza più riuscire a concentrarsi. Poco prima delle nozze, Diana aveva scoperto un regalo di Camilla a Carlo: una coppia di gemelli con incise le lettere «G» e «F», iniziali di «Gladys» e «Fred», i soprannomi che gli amanti usavano nell’intimità. L'unione durerà poco più di 10 anni, per concludersi con una richiesta di divorzio, formalizzata nel 1995, dopo la famosa intervista rilasciata alla Bbc, che fece scandalo: "Eravamo in tre in questo matrimonio, un po’ troppo affollato" raccontò Diana, alludendo a Camilla Parker Bowles, col capo chino e lo sguardo indifeso. Poco meno di due anni dopo, nell’agosto 1997, ci sarebbe stato il terribile e mortale schianto nel tunnel de l’Alma di Parigi.